«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты горячих блюд с оригинальной подачей к новогоднему столу.

Запеченная индейка





Перед Новым годом хозяйки начинают задумываться о том, что приготовить в качестве главного блюда. Запеченная индейка с румяной корочкой и потрясающим ароматом — идеальный претендент на эту роль.

Стейк из форели со сливочно-горчичным соусом





Стейк из форели — это прекрасный вариант полезного, в то же время праздничного блюда. Еще один плюс блюда — это быстро и вкусно.

Говядина «Веллингтон»





Говядина «Веллингтон» — это сочная и нежная говяжья вырезка, ароматное пюре из шампиньонов, тонкое хрустящее тесто — на новогоднем столе такое блюдо произведет настоящий фурор. Приготовить говядину «Веллингтон» не так сложно, как кажется, достаточно внимательно следовать рецепту.

Запеченная форель





Форель — полезная и питательная рыба, блюдо из которой станет отличным украшением новогоднего стола. Особенно аппетитно и торжественно смотрится форель, запеченная в духовке целиком. У готовой рыбы будет румяная корочка и нежное ароматное мясо с пикантной кислинкой лимона.

Курица с яблоками в духовке





Приготовленная по этому рецепту курица получается нежной и с аппетитной хрустящей корочкой, а лимоны и яблоки придадут мясу неповторимый аромат.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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