Торговые центры Samarqand Darvoza, Compass и Eski Shahar совместно с туристической компанией The Tourist и Bosch запускают новогоднюю лотерею с суперпризами:

поездка на двоих в Таиланд от The Tourist;

бытовая техника от Bosch (10 призов).

Суть игры заключается в том, чтобы украсить елку на специальной карте и наклеить на нее 10 новогодних стикеров.

Есть два типа карт и стикеров:

карты для участия в розыгрыше поездки в Таиланд — 1 стикер = 200 тысяч сумов;

карты для участия в розыгрыше бытовой техники и других призов — 1 стикер = 50 тысяч сумов.

Чтобы выиграть приз, нужно:

выбрать карту и приз, за который хочется бороться;

совершить покупку в одной из торговых точек, участвующих в акции. Список участников можно найти по ссылке;

обменять полученный чек на соответствующее количество стикеров (красных или зеленых);

украсить полностью елку на карте, наклеив на нее 10 стикеров;

зарегистрироваться в офисе игры для участия в лотерее.

Три офиса игры расположены в ТРЦ Samarqand Darvoza, Compass и Eski Shahar. Участники могут участвовать в акции неограниченное количество раз и бороться за разные призы. Больше покупок — больше шансов выиграть.

Розыгрыш стартовал 4 декабря и продлится до 2 февраля 2020 года. В этот день на заключительном мероприятии в ТРЦ Compass при помощи лототрона будут разыграны все призы.

Обязательные условия:

чеки с разных торговых точек не суммируются;

выигрыш не подлежит возврату или обмену на денежные средства;

в акции могут участвовать только лица старше 18 лет;

в акции не могут участвовать сотрудники магазинов, участвующих в акции.





Участники в ТРЦ Samarqand Darvoza:

Respect, Core, Vicco, Sasha Fabiani, MINISO, Street 77, WOK, BellStore, OTG, REDTAG, Makro, Mini Me, Selfie, I Case, Climber, Basconi, Pandora, Sokolov, Women Secret, Tom Tailor, Terra PRO, Just, Sky Beauty, Chopar, Les Ailes, Avva, DS Damat, Bebetto, Derimod, Jennyfer, Pimkie, Guess, Flormar, I am, Yves Rocher, Etam, Okaidi, U.S. Polo, Colin’s, Cacharel, Celio*, Bata, Morgan, LC Waikiki.





Адрес: ул. Караташ, 5А

Телефон: (+998) 71−205−00−55

Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza

Instagram: @samdarvoza

Telegram: t.me/samarqanddarvoza





Участники в ТРЦ Compass:

Twister, Core, Vicco, Kayser, MINISO, Rieker, Climber, Street 77, WOK, OTG, Makro, Evos, Mini Me, Selfie, Basconi, Love Pink, Terra PRO, Pandora, Just, Chopar, Les Ailes, Jennyfer, Pimkie, Flormar, I am, Yves, Rocher, Okaidi, U.S. Polo, Colin’s, Celio*, Bata, Parfois, Greyder, LC Waikiki.





Адрес: Бектемирский р-н, ТКАД, 17

Ориентир: мост Куйлюк.

Телефон: (+998) 71−205−12−21

Facebook: fb.com/compassmall

Instagram: @compassmall

Telegram: t.me/compassmall

Участники в ТЦ Eski Shahar:

Vicco, Makro, Selfie, LC Waikiki.





Адрес: обводная ул. Нурафшан, 7

ориентир: «Чигатай».

Телефон: (+998) 78−148−78−78

Facebook: fb.com/eskishaharmall

Instagram: @eskishaharmall

Telegram: t.me/eskishaharmall

Ознакомиться с офертой розыгрыша и подробными условиями можно на сайте.

В акции участвуют только торговые точки со стикером или изображением WinWinter.

Телефон: (+998) 71−205−00−55

