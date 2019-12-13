Президент Узбекистана подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию плодоовощеводства и виноградарства, созданию в отрасли цепочки добавленной стоимости», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Документом предусмотрено внедрение новых механизмов развития системы кластера и кооперации в производстве, переработке и экспорте плодоовощной и виноградной продукции.

Плодоовощеводческие кластеры будут создаваться на основе трехстороннего соглашения между инициатором, хокимиятами и Министерством сельского хозяйства.

Согласно постановлению, будет проведена полная инвентаризация имеющихся садов и виноградников в 55 районах, специализирующихся на плодоовощеводстве, а по результатам инвентаризации — сформированы и утверждены адресные списки обновляемых неэффективных садов и виноградников в разрезе каждого района.

На неиспользуемых в сельском хозяйстве открытых земельных участках, низкоурожайных площадях и площадях, высвобождаемых из-под хлопка и зерновых и на землях, занятых непригодными садами и виноградниками, согласно постановлению, будут созданы интенсивные сады и виноградники, а также построены теплицы с передачей их населению на условиях лизинга и кредита.

В соответствии с документом членам сельскохозяйственных объединений и участникам плодоовощеводческих кластеров будут выделены субсидии на возмещение части затрат по закупке интенсивных саженцев, выращенных в местных условиях. Кроме того, субсидии полагаются членам сельскохозяйственных объединений, создаваемых для обеспечения занятости малообеспеченных семей.