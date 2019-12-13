Панорамы Ташкента, Самарканда, Бухары, Шахрисабза, Хивы и Нукуса появились в «Яндекс Картах» в пятницу утром. Пользователи смогут отправиться на виртуальную прогулку по плато Устюрт, солончаковым пустыням на месте Аральского моря, кладбищу кораблей в Муйнаке и древним городищам на берегах Амударьи, сообщили «Газете.uz» в представительстве «Яндекса» в Узбекистане.





Площадь Регистан в Самарканде в «Яндекс Панорамах».

Панорамы помогут местным жителям спланировать поездку в незнакомый район, а туристам — лучше подготовиться к путешествию. Благодаря снимкам можно понять, как устроено движение на сложных развязках, наметить ориентиры и заранее узнать, как выглядят достопримечательности.

Служба позволит посмотреть, как выглядят мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, цитадель Арк в Бухаре, караван-сараи Хивы и Государственный музей искусств имени Савицкого в Нукусе. Панорамы доступны для десктопа и в приложении «Яндекс Карты». Владельцы сайтов могут встроить любую панораму на свой ресурс с помощью API Карт.

Региональный директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков рассказал «Газете.uz», что города и достопримечательности выбирали исходя из поисковых запросов. Так, пользователи «Яндекса» запрашивают информацию по городу Ташкенту более миллиона раз в месяц, Самарканду — 400 тысяч, Бухаре — 200 тысяч.

Регион Приаралья снят для ознакомления внешних и внутренних туристов с обстановкой в Каракалпакстане, так как даже население Узбекистана нечасто бывает в этих краях и не до конца понимает, что происходит на Арале, добавил он.

Кладбище кораблей в Муйнаке в «Яндекс Панорамах».

«Этот проект не смог бы случится без двух вещей. Полтора года назад было принято постановление президента, которое разрешает съемку [общественных мест]. Это был для нас первый звонок. Потом начался процесс согласования съемок», — заявил Евгений Лукьянчиков.

Он отметил большой вклад Государственного комитета по развитию туризма и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций в организацию поездок и выбор маршрутов.

Как создаются «Яндекс Панорамы»

Съемкой улиц для «Яндекс Панорам» уже около 10 лет занимается компания Neq4. В Узбекистане панорамы снимали две специально оборудованные машины с четырьмя сверхширокоугольными объективами. Один автомобиль снимал улицы Ташкента, другой — регионы.

Для съемки были получены разрешения МВД, хокимиятов, Мининфокома и Госкомтуризма. Как отметил представитель Neq4, оператор Денис Юрчук, съемочную группу иногда останавливали на президентской трассе либо на охраняемых объектах.

Промежуток, через который сменяются кадры, зависит от количества интересных объектов на улице. В центре города кадры делаются каждые 15 метров, на окраинах — каждые 30 метров. Пригородные шоссе снимаются с интервалом 150 метров. Объекты, к которым не подступиться на автомобилях, снимали в пешем порядке. В ходе поездки по Узбекистану съемочная группа «Яндекса» сделала почти 295 тысяч фотографий — из них получилось больше 73 тысяч круговых панорам.





Панорамомобиль в Ташкенте. Фото: Представительство «Яндекса» в Узбекистане.

«Скорость автомобиля при съемке не должна превышать 60 км/ч, иначе изображения не будут резкими… Широкие улицы снимаются в две стороны. Мы придерживаемся правой стороны улицы в обоих направлениях, чтобы были видны все объекты, таблички, здания и т. д. Если снимаем в одну сторону на узких улицах, то придерживаемся середины дороги, чтобы было видно обе стороны… Основные улицы Ташкента внутри кольца мы охватили. Дворы мы не снимаем», — рассказал Денис Юрчук.

Представитель пресс-службы «Яндекса» в Узбекистане Сергей Тихонов добавил, что съемка также не производилась на улицах, где это запрещено. Например, в панорамах отсутствует отрезок улицы Бабура, ведущий от аэропорта к улице Шота Руставели.

«Во всех городах есть режимные объекты и трассы, которые снимать нельзя. У нас нет ни одного города со стопроцентным покрытием панорамами ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси, ни в Казахстане. Если стоит жесткий запрет государства, мы просто не снимаем. Но обычно все такие объекты находятся на небольших площадях или там, куда люди скорее всего не зайдут», — сказал Сергей Тихонов.





Медресе Абдулазизхана и Улугбека в Бухаре в «Яндекс Панорамах».

Панорамы снимали с октября по ноябрь, когда свет наиболее мягкий. Для съемок выбираются солнечные дни, чтобы кадры были яркими. Техника не предназначена для съемок в снег и дождь. В день снимается около 50−70 км. Общий километраж съемок по всей республике превышает 2000 км.

В панорамах делается несколько кадров, которые потом склеиваются. Все данные сохраняются на жестком диске и передаются сотруднику, который проверяет качество изображений, вносит коррективы и вручную расставляет их по карте. Фотографии обычно не редактируются. Но если в кадре оказалась половина автобуса или машины, недостающая часть берется из предыдущего или последующего снимка, рассказал Денис Юрчук.

Панорамы обновляются каждые два годы. По словам Евгения Лукьянчикова, города за это время не успевают сильно измениться.

«Какие-то вещи мы можем снимать потом. Со временем, думаю, мы получим разрешение [на съемку исторических объектов изнутри], чтобы панорамы были более детальными. Если мы видим очень резкий входящий запрос от пользователей, мы не оставим его без внимания», — добавил Евгений Лукьянчиков.

Столичный парк Tashkent City Tour в «Яндекс Панорамах».

«Особой разницы в съемочном процессе между Ташкентом и другими городами нет. Местные жители спрашивают, что это такое. Иногда думают, что это радар», — отметил Денис Юрчук.

Евгений Лукьянчиков сообщил, что за границей в постановочных съемках панорам участвовали журналисты и блогеры. «По законодательству Узбекистана запрещено снимать лица. Лица и номера машин мы замазываем. Но по желанию мы можем оставлять граждан», — подытожил он.

Всего в «Яндекс Картах» опубликовано больше 4 миллионов панорам России, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Украины и Турции. Это и виды городов, и природные достопримечательности: озеро Байкал, водопады Карелии, горы Кавказа, острова Арктики и даже высочайшая вершина планеты — Эверест.