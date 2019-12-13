Узбекистан в задействовании предприятий с государственной долей не использует имеющиеся возможности, которые «лежат прямо под ногами», заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам реформирования предприятий с участием государства 11 декабря.

Сегодня большая часть из 2819 предприятий с госдолей работает «на основе устаревших методов, неэффективно, в результате чего они не способны даже выплачивать дивиденды», отметил глава государства.

«На что мы должны обратить внимание в 2020 году? Нас ожидает тяжелый год, потому что у нас большие рубежи. Какой будет судьба у предприятий с государственной долей? До каких пор мы будем кормить предприятия с государственной долей? Зачем они нужны? Пять предприятий выплатили всего лишь 1,6 трлн сумов дивидендов. Что это значит?» — сказал президент.

Он отметил, что страна не в полной мере использует готовую инфраструктуру предприятий с госдолей.

«Мы проделываем большую работу по инвестиционной привлекательности, привлекаем инвестиции. В предприятиях с госдолей инфраструктура же есть или нет? Есть готовые здания или нет? Но мы привлекаем инвестора и возводим новую инфраструктуру — строим дороги, проводим газ, электричество, выполняем строймонтаж. Не пользуясь возможностями, которые у нас под ногами, ищем возможности, которых нет. Будет правдой сказать, что за 28 лет мы вообще не занимались этими сферами», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент назвал отсутствие опыта самым слабым местом Узбекистана.

«У нас нет опыта — это наше самое слабое место. Отделить государственную долю, отдать частнику или привлечь инвестора… не получается ведь. Ответственные районные, областные, республиканские организации должны содействовать работе инвесторов. Если они выставят на продажу предприятия с государственной долей, появится ли у них клиенты? Появятся», — считает он.

Шавкат Мирзиёев задался вопросом, какую пользу приносят Узбекистану 1642 государственных унитарных предприятия, большинство из которых «пустые».

«Очень много предприятий с готовым зданием, железнодорожными путями, энерго- и газоснабжением, опустевшие и работающие на 30%. Если мы по каждому из предприятий с госдолей определим правильные направления в 2020 году, проведем расчеты, то сможем привлечь больше инвестиций при меньших затратах. Можем создать больше рабочих мест при меньших затратах. Можем больше экспортировать при меньших затратах», — подчеркнул глава государства.

Ранее мы писали, что на этом же совещании президент заявил, что в Узбекистане присутствие государства сохраняется даже в тех сферах, в которых на это нет никакой надобности.