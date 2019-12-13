Завтра на территорию Узбекистана вторгнутся холодные и влажные воздушные массы с дождями, местами переходящими в снег, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Суточный ход температуры будет небольшим и составит ночью −2…+3 градуса, а днем не превысит +3…+5, что на 3−5 градусов ниже нормальных значений температуры для этого дня.

В воскресенье холод окончательно вытеснит осадки, в ночные и утренние часы видимость местами может ухудшиться с появлением туманов.

Как прогнозируют синоптики, ночные морозы усилятся до −5…−3 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов, что по-прежнему ниже нормы этого дня.