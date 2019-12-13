Хорезмский танец лазги включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как элемент культурного наследия Узбекистана. Об этом в Facebook сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Решение было принято 12 декабря в Богота (Колумбия) в ходе 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Делегация Узбекистана во главе с послом страны в ЮНЕСКО Умидом Шадиевым провела презентацию номинации «Лазги». На ней было подчеркнуто, что Узбекистан как страна с богатой историей и бесценным культурным наследием может предложить еще многие уникальные элементы нематериального культурного наследия узбекского народа для Репрезентативного списка ЮНЕСКО.





Фото: Азиз Абдухакимов / Facebook.

В этом контексте узбекской стороной официально объявлено о продвижении номинаций искусства бахши и этнических видов спорта для включения в этот список в предстоящие годы.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО одобрил включение лазги в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества на основе широкого консенсуса без проведения голосования.





Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Таким образом, ЮНЕСКО обязуется принять необходимые меры по сохранению, приумножению и популяризации хорезмского танца, наряду с другими элементами узбекской нематериальной культуры, которые ранее были включены в Репрезентативный список, — «Шашмаком» и «Культурное пространство Байсунского района» (2008), «Катта ашула» (2009), «Аския» (2014), «Культуры и традиции плова» и «Навруз» (2016).

Представители оценочной комиссии комитета приветствовали включение лазги в Репрезентативный список, поскольку танец имеет богатую историю (его первоначальные элементы появились, когда человек изобрел огонь), элементы лазги кардинально отличаются от других танцев в регионе, кроме того, танец широко известен и популярен благодаря своей огненной и весьма энергичной природе.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО продолжит свою работу до 14 декабря и изучит номинации элементов культурного наследия еще 42 стран.