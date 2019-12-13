В США успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования, сообщил в Twitter министр обороны США Марк Эспер. Испытания ракеты проходили на калифорнийской авиабазе «Ванденберг».
По словам Марка Эспера, вместо двух лет ракету сумели создать меньше чем за год.
Ранее ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) были запрещены соответствующим договором между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, из которого США вышли 2 августа в этом году.
Ракетный договор, подписанный в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, считается одним из ключевых соглашений эпохи Холодной войны.
Владимир Владимирович Йулчиев
Я не люблю Американцев потомучто народ америки находстся в заблуждении в которое загнало его их правительство. В итоге Американцы даже верят в то что они победили и выиграли 5 лет войни в 1941-1945 года. И считаю всех врагами кто не идёт по их указке. Диктуют свой образ жизни всем а кто не поддпётся зажимают Санкциями.
Владимир Владимирович Йулчиев
А то что они создали новое орижие за год это враньё так как они создавали его аж с1987 года тайком прятали его.