В США успешно испытали прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования, сообщил в Twitter министр обороны США Марк Эспер. Испытания ракеты проходили на калифорнийской авиабазе «Ванденберг».

По словам Марка Эспера, вместо двух лет ракету сумели создать меньше чем за год.

Ранее ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) были запрещены соответствующим договором между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, из которого США вышли 2 августа в этом году.

Ракетный договор, подписанный в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, считается одним из ключевых соглашений эпохи Холодной войны.