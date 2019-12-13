Решения об изменении облика регионов, строительстве и благоустройстве с 1 марта 2020 года будут обсуждаться с местными жителями. Это предусмотрено постановления президента от 13 декабря «О дополнительных мерах по обеспечению верховенства Конституции и закона, укреплению общественного контроля и правовой культуры в обществе» (имеется у «Газеты.uz»).

В постановлении отмечается, что решения о коренном обновлении архитектурного облика регионов и благоустройстве, а также о комплексном строительстве и реконструкции обязательно должны обсуждаться с местными жителями и проходить общественную экспертизу.

Кроме того, документы о выделении земельных участков физическим и юридическим лицам должны будут публиковаться на официальных сайтах хокимиятов в течение одного дня после их принятия (регистрации).

Внедрить практику публикации решений о выделении земли предложил президент Шавкат Мирзиёев, выступая на собрании в честь 27-й годовщины принятия Конституции. По его словам, это должно повысить открытость и гласность всех процессов в этой сфере.

Глава государства отмечал, что до сих пор хокимы сами принимали решения о предоставлении права пользования землей, а порой могли и аннулировать их.

«Настало время ограничить эти исключительные полномочия хокимов, ведь есть много примеров того, что они становились причиной несправедливости. Впредь такие вопросы будут решаться только в судебном порядке. В случаях выявления незаконного ограничения прав собственности субъекта предпринимательства бизнес-омбудсман должен иметь право обращения в суд для защиты его интересов», — заявлял президент.

Шавкат Мирзиёев также сообщал, что с 1 января полномочия по изъятию земель сельскохозяйственного назначения передаются от хокимов кенгашам народных депутатов. Кроме того, вводятся новый порядок изъятия таких земель и выплаты компенсации и правила, предусматривающие их изъятие только с согласия владельца.