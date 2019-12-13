Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17−20 декабря посетит Японию с официальным визитом по приглашению премьер-министра этой страны Синдзо Абэ, сообщила пресс-служба главы государства.

Сообщается, что президент проведет переговоры с Синдзо Абэ, президентом Палаты советников парламента Акико Санто, спикером Палаты представителей парламента Тадамори Осимой и заместителем премьер-министра, министром финансов Таро Асо.

На переговорах стороны обсудят развитие узбекско-японских отношений, в том числе на долгосрочную перспективу, и обменяются мнениями по международным проблемам.

Президент Узбекистана будет также принят императором Японии Нарухито.

В программу визита включены встречи с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаокой и руководителями промышленных и финансовых структур. На них планируется рассмотреть вопросы наращивания сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран и участия представителей японских компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в Узбекистане.

Шавкат Мирзиёев посетит один из важнейших экономических центров страны — город Нагоя, где встретится с губернатором префектуры Аичи Хидэаки Омурой, мэром города Такаси Кавамурой и ректором Университета Нагои Сейичи Мацуо для обсуждения перспектив установления партнерских связей между городами и учебными заведениями.

По итогам визита ожидается подписание пакета документов, направленных на укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, таможенной, туристической, научно-технической и других сферах.