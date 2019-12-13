В Университете мировой экономики и дипломатии состоялась церемония открытия аналитического центра исследования Японии, передает корреспондент «Газеты.uz».

Открытие аналитического центра состоялось в преддверии визита президента Узбекистана в Японию, который, как ожидается, состоится в декабре.

В аналитическом центре специалисты, исследователи, экспертные группы и аналитические круги будут изучать японское государство и общество, проводить исследования политических, экономических, социальных и культурных процессов, международных инициатив Японии, международных отношений и концепций внешней политики.

Приоритетными направлениями исследований центра станут двусторонние узбекско-японские отношения, сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, а также исторические сведения о более чем 23 тысячах японцев, оказавшихся в Узбекистане в военные и послевоенные годы.

Открытие такого аналитического центра, как ожидает администрация УМЭД, повысит академический потенциал и возможности университета и качество обучения молодежи.





На сегодняшний день в УМЭД действуют программы обмена студентами с университетами Японии, а специалисты из этой страны проводят занятия по языку, экономике, внутренней и внешней политике Японии.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, Министерства высшего и среднего специального образования, Академии наук, Министерства инновационного развития, Союза молодежи Узбекистана, Комитета по международным отношениям и дружбе с зарубежными странами, Посольства Японии, Японского агентства международного сотрудничества (JICA), представители Общества дружбы Узбекистан-Япония, а также преподаватели вузов и студенты.