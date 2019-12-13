Hamkorbank продолжает новогоднюю акцию для держателей карт UnionPay. При совершении покупок картой UnionPay можно стать обладателем следующих призов:

1 место — Iphone 11 max Pro 256 Gb;

2 место — Iphone 11 max 256 Gb;

3 место — Iphone 11 64gb;

4 место — Apple watch 5 series;

5 место — Apple watch 4 series.

Акция будет длиться по 25 декабря 2019 года. Чтобы в ней участвовать, нужно всего лишь потратить сумму, эквивалентную 100 долларам США.

27 декабря при помощи генератора случайных чисел random.org будут определены победители акции.





Желающие получить карту UnionPay от Hamkorbank и участвовать в акции, могут оформить ее в офисах банка или дистанционно.

В акции участвуют обладатели следующих карт:

UnionPay Classic и UnionPay Exchange:

оформление карты — 30 тысяч сумов;

страховой депозит — 10 долларов США.

Кобейджинговая карта Uzcard UnionPay:

оформление карты — 30 тысяч сумов;

без страхового депозита и с возможностью совершать покупки на территории Узбекистана и за рубежом.

Пластиковые карты с транзакциями по конверсионным операциям и дальнейшим обналичиванием средств через терминалы и банкоматы на территории Республики Узбекистан в акции не участвуют.

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