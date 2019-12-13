Hamkorbank продолжает новогоднюю акцию для держателей карт UnionPay. При совершении покупок картой UnionPay можно стать обладателем следующих призов:
- 1 место — Iphone 11 max Pro 256 Gb;
- 2 место — Iphone 11 max 256 Gb;
- 3 место — Iphone 11 64gb;
- 4 место — Apple watch 5 series;
- 5 место — Apple watch 4 series.
Акция будет длиться по 25 декабря 2019 года. Чтобы в ней участвовать, нужно всего лишь потратить сумму, эквивалентную 100 долларам США.
27 декабря при помощи генератора случайных чисел random.org будут определены победители акции.
Желающие получить карту UnionPay от Hamkorbank и участвовать в акции, могут оформить ее в офисах банка или дистанционно.
В акции участвуют обладатели следующих карт:
UnionPay Classic и UnionPay Exchange:
- оформление карты — 30 тысяч сумов;
- страховой депозит — 10 долларов США.
Кобейджинговая карта Uzcard UnionPay:
- оформление карты — 30 тысяч сумов;
- без страхового депозита и с возможностью совершать покупки на территории Узбекистана и за рубежом.
Пластиковые карты с транзакциями по конверсионным операциям и дальнейшим обналичиванием средств через терминалы и банкоматы на территории Республики Узбекистан в акции не участвуют.
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