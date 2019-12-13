С 1 апреля 2020 года в Узбекистане станет обязательной видеозапись действий по задержанию лица с объяснением его процессуальных прав и отказа в его защите. Это предусмотрено постановлением президента от 13 декабря «О дополнительных мерах по обеспечению верховенства Конституции и закона, укреплению общественного контроля и правовой культуры в обществе» (есть у «Газеты.uz»).

Сейчас в законодательстве закреплено требование об обязательном видеофиксировании таких процессуальных действий, как обыск, проверка полученных показаний на месте происшествия и следственный эксперимент.

Постановлением также установлено, что сотрудники правоохранительных органов после задержания лица будут обязаны немедленно уведомить кого-либо из членов семьи задержанного, а при их отсутствии — родственников или близких лиц.

Согласно документу, с 1 июля 2020 года внедряется электронная система учета задержания лиц и других действий, связанных с применением принудительных процессуальных мер, ограничивающих права задержанных.

Напомним, что с такими инициативами 7 декабря выступил президент Шавкат Мирзиёев на собрании в честь 27-й годовщины принятия Конституции. Глава государства тогда подчеркнул, что правоохранительные органы должны стать ведомствами, действующими только в интересах народа.

Стоит отметить, что статьей 217 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана (уведомление о применении меры процессуального принуждения) установлено, что дознаватель, следователь и прокурор, применив к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуждения в виде задержания, а суд — в виде заключения под стражу, домашнего ареста или помещения лица в медицинское учреждение для производства экспертизы, обязаны не позднее 24 часов уведомить об этом кого-либо из членов семьи, а при их отсутствии — иных родственников или близких лиц, а также сообщить об этом по месту работы либо учебы.