Генеральная Ассамблея ООН по инициативе ряда государств, в том числе Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Армении и Беларуси единогласно объявила 20 июля Всемирным днем шахмат, сообщил Центр новостей ООН.

Отметив, что шахматы — одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе элементы спорта, научного мышления и искусства, члены генассамблеи предложили всем странам мира «надлежащим образом отмечать» новый Всемирный день.

Соавторы новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнули, что шахматы — игра, в которую играют во всем мире. Она поощряет справедливость, интеграцию и взаимное уважение, способствует созданию атмосферы терпимости и взаимопонимания между народами и государствами.