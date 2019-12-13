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14 и 15 декабря
Что делать на этих выходных в Ташкенте?
Две комедии, добрый мультфильм, фестиваль сыра, новогодние скидки, ярмарки и другие мероприятия этих выходных.
Мультфильм "Тайна Мосли"
Новогодняя комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
"Джуманджи: Новый уровень"
Фэнтези, боевик, комедия, приключения
"Джуманджи: Новый уровень"
Фестиваль сыра и пиццы в Tashkent City
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Выходные в "7 Пятниц"
DJ King Macarellа в Tashkent City
Фестиваль сыра и пиццы в Tashkent City
Выставка-ярмарка в Art-centre Sogdiana
Новогодняя программа в Гёте-институте
Новогодняя ярмарка во Дворце Корейской Культуры
Новогодняя ярмарка во Дворце Корейской Культуры
Сезон Высшей хоккейной лиги 2019/2020
Скидки до -50% на новогодние украшения в Premium Line
Скидки в клубе настольного тенниса USTA
Afisha.uz - все события Ташкента!
Сезон Высшей хоккейной лиги 2019/2020
Премьера комедии "Лаура и Жаки"
Проект "Жизнь как чудо"
Dance-шоу семейного просмотра "Аладдин"
Театрализованные шоу для всей семьи
Детские лекции в Zero Line
Творческие мастер-классы в Human House
Что посмотреть и почитать:
ТОП-6 фильмов про зловещий туман
Топ-6 культовых книг по саморазвитию
Книжный клуб: «Влюбленный призрак» Марка Леви
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