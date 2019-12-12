12 декабря в 07:30 на железнодорожную станцию «Пайтуг» в Андижанской области 13 полуоткрытых вагонов доставили угольную продукцию из Казахстана для компании «ОООТА Миниралс», сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Вагоны встали на седьмой путь и из-за того, что после полной выгрузки продукции под их колеса не прикрепили тормозные башмаки, они покатились вниз. Пустой вагон №63080675 упал на левый бок в канаву, а передние колеса вагона №60745015 скатились с рельсов.





В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас ведется дознание.