В Лиге чемпионов УЕФА 11 декабря определились последние участники финальной части турнира. Впервые в истории турнира в плей-офф сыграют лишь представители сильнейших европейских чемпионатов по футболу — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции, сообщается на сайте УЕФА.

Английскую Премьер-лигу представят «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Челси», немецкую Бундеслигу — «Бавария», «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия», испанскую Ла Лигу — «Барселона», «Валенсия», «Реал» и «Атлетико», итальянскую Серию А — «Атланта», «Наполи» и «Ювентус», французскую Лигу 1 — «Пари-Сен Жермен» («ПСЖ»).

В группе А первое и второе места заняли «ПСЖ» и мадридский «Реал» соответственно, в группе B — «Бавария» и «Тоттенхэм», в группе C — «Манчестер Сити» и «Атланта», в группе D — «Ювентус» и «Атлетико», в группе F «Барселона» и дортмундская «Боруссия», в группе Е — «Ливерпуль» и «Наполи», в группе G — «РБ Лейпциг» и «Лион», в группе H — «Валенсия» и «Челси».

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 декабря в Ньоне (Швейцария). Согласно правилам, в 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые встречались на групповом этапе.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные — 10, 11, 17 и 18 марта.