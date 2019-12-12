На днях в Ташкенте прошло одно из важных событий рынка радиооборудования Узбекистана — презентация компаний Radiocom и ANICO под эгидой бренда Motorola. На мероприятии представители компаний и именитые гости рассказали о преимуществах использования раций в различных сферах нашей жизни.

Презентация началась в уютном зале Samarkand Room отеля Hyatt Regency Tashkent на очень позитивной волне. Мероприятие открыл генеральный директор Radiocom Мирвахид Джаббаров. Компания является обладателем титула «Платинового дистрибьютора», присвоенного ей в 2017 году компанией ANICO совместно с Motorola.





Мирвахид Джаббаров отметил, что главным преимуществом раций Motorola, работающих в разрешенных диапазонах радиочастот 446−446,2 МГц, стало то, что для их использования не нужно получать специальные разрешения. При этом нужно быть особо внимательными во время покупки данного вида радиооборудования — обязательно требовать сертификат соответствия и гарантийный талон. Это будет гарантией для потребителя, что он покупает сертифицированный товар, который легально ввезен в Республику Узбекистан.

Также генеральный директор Radiocom представил всем участникам семинара новые модели раций Motorola, которые обладают практически всеми свойствами, что и более профессиональные решения данного сегмента товара, а порой даже построены на их платформе. К примеру, он рассказал, что серия XT400 подойдет для использования в сфере различных услуг, строительства, торговли и во всех учебных заведениях. Эта модель очень проста в использовании и не требует специальных знаний и навыков для применения.





Продолжая свое выступление, Мирвахид Джаббаров особо отметил, что станция XT600 еще интереснее: благодаря цифровому режиму передачи голоса она позволяет шифровать передаваемые данные и предлагает более широкий спектр возможностей. Например, персональный вызов, мониторинг и прослушивание удаленной станции, передача текстовых сообщений, запись разговоров с помощью встроенного диктофона, а также возможность одновременной работы в двух разных стандартах — в аналоговом и цифровом.

В ассортименте компании представлены более 15 моделей радиостанций Motorola. Из продуктов, которые могут стать привлекательными для обычного пользователя, выделяется T82 Extreme. Эта модель стоит на стыке между доступными и более дорогими радиостанциями. Она стоит не так дорого и предлагает более расширенную функциональность и комплектность (в коробке есть наушники) по сравнению с другими станциями.





«Мы занимаемся бизнесом на территории Узбекистана уже семь лет. А компания ANICO фактически поспособствовала тому, чтобы диапазон частот 446−446,2 МГц стал открытым в Республике Узбекистан. Теперь вы можете использовать такой замечательный продукт, который позволяет охватить большое количество пользователей, не знакомых или просто не готовых работать с какими-то тяжелыми профессиональными решениями. Также эти рации являются одними из наиболее компактных устройств по сравнению с конкурентами и не требуют от пользователя навыков владения радиостанцией. Поэтому их может использовать даже обычная семья без надобности вникать в технические характеристики продукта», — поделился менеджер компании Motorola по развитию бизнеса в России и странах СНГ Максим Гаврилин.





В завершение презентации представители Центра электромагнитной совместимости (ЦЭМС), Республиканского совета по радиочастотам (РСРЧ) и Налогового комитета Республики Узбекистан особо отметили значимость данного ежегодного мероприятия, проводимого компанией Radiocom. Они выделили его информативную ориентированность для всех пользователей, которые используют или хотели бы пользоваться рациями, работающими на любительских радиочастотах.





Представители ЦЭМС и РСРЧ ответили на все вопросы участников семинара. Они рассказали, какие «подводные камни» могут ожидать недостаточно осведомленного предпринимателя и потребителя, которые реализуют и используют радиостанции на разрешенных радиочастотах. Они также проинформировали, какие документы необходимо получать для построения данного рода бизнеса и что требуется для ввоза и реализации вышеуказанных раций в Республике Узбекистан.





Кроме того, приглашенные эксперты предупредили о том, какие последствия и санкции могут ожидать импортеров, которые ввозят и реализуют радиооборудование без надлежащей регистрации в таможенных органах, ЦЭМС и РСРЧ. Они подробно рассказали о необходимом перечне документов, которые соответствуют всем требованиям регулирующих органов для ввоза и дальнейшей реализации данного вида раций.





Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 71−233−16−18

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