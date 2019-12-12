Комитет ООН против пыток опубликовал выводы о ситуации с правами человека в странах, которые рассматривал в рамках последней сессии с 11 ноября по 6 декабря: Узбекистан, Буркина-Фасо, Кипр, Латвия, Нигер и Португалия.

Эти страны входят в число 169 государств-участников Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и должны регулярно проходить проверки 10 независимых международных экспертов комитета.

Заключительные замечания по Узбекистану, принятые 28 ноября, описывают как положительные аспекты выполнения конвенции, так и основные проблемы.

Комитет приветствовал «законодательные и политические изменения, произошедшие с 2016 года, в частности, освобождение из-под стражи ряда правозащитников и журналистов, в том числе многих включенных в отчет комитета от 2013 года». Вместе с тем комитет выразил озабоченность поступающими сообщениями о «регулярных пытках», недостаточно эффективных расследованиях и препятствиях для получения компенсаций жертвами.

В комитете поддержали закрытие колонии «Жаслык», но выразили обеспокоенность тем, что она передана под контроль региональных властей, и рекомендовали закрыть тюрьму навсегда.

Позитивные аспекты

Комитет приветствовал принятие ряда документов и мер, в числе которых — законы «О противодействии коррупции» (3 января 2017 года), «О защите женщин от притеснения и насилия» (2 сентября 2019 года), указ президента «Об утверждении положения о порядке предоставления политического убежища в Республике Узбекистан», закрытие колонии «Жаслык» и визиты в республику специальных докладчиков ООН по свободе религии или убеждений и по вопросу о независимости судей и адвокатов.

Комитет также приветствовал заверения узбекской делегации в том, что приглашение посетить страну распространяется и на спецдокладчика ООН по пыткам.

Принципиальные вопросы, вызывающие беспокойство

Широко распространенное и регулярное применение пыток и жестокое обращение: В комитете заявили, что глубоко обеспокоены сообщениями о пытках и жестоком обращении, применяемых по инициативе и с согласия правоохранительных, следственных органов и органов по исполнению наказания, главным образом для получения признаний или информации, которая будет использоваться в уголовном процессе.

Прокуроры и судьи, как правило, игнорируют и отказываются от рассмотрения жалоб на то, что признания и другие материалы, представленные в качестве доказательств в суде, были получены с помощью пыток, говорится в отчете. В комитете отметили, что ряд уголовных процессов над обвиняемыми в пытках проходил в закрытом режиме.

В комитете рекомендовали принять меры, чтобы прокуроры и судьи спрашивали всех обвиняемых по уголовным делам, подвергались ли они пыткам или жестокому обращению, чтобы все обвинения в применении пыток и жестоком обращении, поданные в ходе судебного разбирательства, незамедлительно и эффективно расследовались, а предполагаемые виновные привлекались к ответственности и получали наказание.

Комитет также рекомендовал, чтобы ни одно заявление, сделанное в результате пыток или жестокого обращения, не использовалось в качестве доказательств в каких-либо разбирательствах, кроме как в отношении лица, обвиняемого в пытках или жестоком обращении, в качестве доказательства того, что заявление было сделано под принуждением.

Расследования и преследование за совершение актов пыток: Комитет обеспокоен тем, что жалобы на пытки, полученные прокуратурой, увеличились в 10 раз с 2017 года по 2018 год, а количество дел, возбужденных на должностных лиц за пытки, не увеличилось соизмеримо. Комитет также обеспокоен сохраняющимися серьезными конфликтами интересов, присущими системе органов прокуратуры, что побуждает прокуроров неоправданно прекращать предварительные расследования.

Сексуальное насилие в отношении лиц, лишенных свободы: Комитет выразил серьезную обеспокоенность утверждением узбекской стороны, что ни один из органов власти не выявил каких-либо случаев насилия в местах содержания под стражей, что в течение отчетного периода ни одна женщина в заключении не подвергалась каким-либо неправомерным действиям, и что омбудсман не получал никаких жалоб на сексуальное насилие от лиц, лишенных свободы.

«Это не согласуется с многочисленными сообщениями, полученными комитетом о случаях, когда государственные должностные лица угрожали мужчинам и женщинам, что они или члены их семей будут подвергаться сексуальному насилию, если они откажутся признаться в преступлениях или предоставить доказательства против других», — отмечается в замечаниях.

Амнистии и срок давности: Комитет ООН обеспокоен тем, что Узбекистан продолжает амнистировать лиц, осужденных по статье 235 Уголовного кодекса (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания), и что по таким преступлениям исчисляется срок давности.

Независимость судебной власти: «Комитет обеспокоен сохраняющейся слабостью и неэффективностью судебной системы, ненадежностью гарантий пребывания судей в должности, широкими и расплывчатыми основаниями для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судей за нарушение правил этического поведения, а также дискреционными полномочиями президента назначать заместителя, секретаря и семи членов Высшего судейского совета», — говорится в замечаниях.

Независимость адвокатов: Комитет вновь напомнил об обеспокоенности в связи с отсутствием независимости Палаты адвокатов от Министерства юстиции, небольшим количеством адвокатов в стране, их недоступностью в отдаленных районах, требованием о повторной сертификации всех адвокатов каждые три года, препятствованием получению адвокатами доступа к обвиняемым во время предварительного заключения, а также угрозы, преследования и ответные меры в отношении адвокатов, защищающих политических деятелей или лиц, обвиняемых в террористической деятельности.

Ювенальная юстиция: Комитет обеспокоен положением детей, содержащихся под стражей, в том числе в предварительном заключении, применением одиночного заключения в качестве дисциплинарного взыскания, их возможностью регулярных свиданий с семьей и положением 167 девушек в двух закрытых специализированных воспитательных исправительных учреждениях.

В комитете рекомендовали предоставить возможность национальным и международным организациям посещать закрытые специализированные учебные заведения, а также решить вопрос, касающийся помещения девочек в воспитательные исправительные учреждения и реорганизовать их (в мае президент подписал постановление о реорганизации этих учреждений — ред.).

Насилие в отношении женщин, насилие в семье и предотвращение развода: Комитет ООН обеспокоен сообщениями о том, что закон о защите женщин от притеснения и насилия не предусматривает уголовную ответственность за супружеское изнасилование, в то же время не ясно, преследуется ли кто-либо за это преступление согласно национальному уголовному законодательству. Обеспокоенность также вызывают сообщения, что женщины, пытавшиеся воспользоваться «горячей линией» для жертв насилия в семье, столкнулись с трудностями при обращении к властям, и что жертвы по-прежнему не имеют доступа к адекватным мерам поддержки, в том числе в шелтерах.

Комитет принял к сведению сообщения о том, что состоящие в браке лица не могут ходатайствовать перед судами о разводе без предварительного слушания дела в примирительных комиссиях при махаллях, в результате чего во многих случаях женщин заставляют возвращаться к постоянной, серьезной и реальной угрозе насилия со стороны мужей.

С полным списком положительных аспектов, вопросов, вызывающих беспокойство, и рекомендаций комитета ООН можно ознакомиться в его заключительных замечаниях (PDF).