Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило о мошенниках, которые от имени отдела борьбы с киберпреступлениями министерства требуют «штрафы» у пользователей за посещение порносайтов, сообщила пресс-служба МВД.





«В последнее время при просмотре некоторыми гражданами интернет-ресурсов (фото- и видеопродукции порнографического характера) участились случаи, когда через автоматический переход на другие такого рода ресурсы под заголовком „Уведомление отдела борьбы с киберпреступлениями МВД Республики Узбекистан“ в окошке появляется информация о том, что из-за входа пользователя на запрещенные сайты он привлекается Министерством внутренних дел к штрафу в размере 200 тысяч сумов (в некоторых случаях — 300 тысяч сумов)», — отмечается в сообщении.

Пользователь якобы должен отправить деньги через систему WebMoney, иначе информация о посещении порнографических сайтов будет направлена в сохраненные в аппарате контакты.





Кроме того, пользователя уведомляют, что он получит SMS-сообщение с требованием оплаты штрафа, а веб-браузер заблокируется.

В МВД заявили, что в составе министерства нет отдела или отделения, функционирующего под названием «Отдел борьбы с киберпреступлениями». Более того, у МВД также нет электронных кошельков в WebMoney.

По данному факту сейчас ведется доследственная проверка.