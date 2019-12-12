Новый год уже совсем близко, календарь взял курс на 31 декабря и стремится к нему полным ходом. Если мечтой был роскошный автомобиль мирового бренда, то еще есть шанс вступить в 2020 год владельцем новой машины. Компания Mikroleasing Uzbekistan дарит всем возможность стать владельцем автомобиля Hyundai.

Что отличает это предложение от десятков других:

не надо тратить время на поиски и ожидание железного друга;

в дилерских центрах Hyundai Auto Asia широкий выбор как самих автомобилей, так и их комплектации от базовой механики до полного оснащения всевозможными авто трендами:





у автомобилей Hyundai богатая цветовая палитра. Для тех, кто готов добавить ярких красок на дороге, в ассортименте есть красные, синие, и даже золотистые автомобили. Новые, блестящие, манящие комфортом, максимально безопасные и надежные, с трехлетней гарантией. Также официальные сервис-центры, оснащенные по последнему слову автомеханики, не заставят искать и ждать грамотного обслуживания и поставки запчастей;

все мастера сервиса прошли обучение на заводе изготовителя и знают о каждом автомобиле линейки практически все;

процентная ставка по лизингу составляет всего 17% в год. Если изучить предложения на рынке, то можно столкнуться с цифрами не ниже 22%;

первоначальный взнос от 20% в то время, как большая часть лизинговых компаний начинают работать при первоначальном взносе от 30%;

срок аренды от 13 до 60 месяцев;

нулевая комиссия по рассмотрению сделки.

При множестве плюсов предложение ограничено. Акция действует только до 31 декабря 2019 года.





Автомобили Hyundai — надежность, престижность, комфорт и безопасность по выгодной цене.

Всю информацию по комплектации, безопасности и комфортабельности автомобилей можно найти по ссылке.

Адреса автоцентров Hyundai:

Дилерский центр №1: пр-т А.Темура, 77а

Ориентир: круг «Уч Кахромон» Дилерский центр №2: ул. Малая кольцевая, 22 В

Телефон: (+998) 71−225−89−89

ИП ООО Mikro Leasing:

Адрес: ул. Ч. Айтматова, 54

Телефон: (+998) 71−203−77−33

Сайт: mikroleasing.uz

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