Продолжается грандиозная акция от компании LG Electronics. Стать ее участником можно купив телевизор с диагональю от 43″ и зарегистрировав свою покупку.
Став обладателем безупречного телевизора OLED, можно получить возможность объединить великолепие качественной картинки с невероятной глубиной и мощностью звука с саундбаром от LG.
Покупка телевизоров Nanocell и Ultra HD не только может сделать на шаг ближе к сертификату номиналом в 100 тысяч сумов, но и даст возможность выиграть акустическую систему. Модель Full HD — это сертификат на 50 тысяч сумов, которые можно потратить в сети магазинов Korzinka.uz и Makro.
Телевизоры LG любой модели откроют зрителям новый мир, где цвета на экране отображаются такими, какие они есть в реальной жизни, а качество звука позволит что-то услышать по-новому. Базовые модели Full HD и Ultra HD с LED-подсветкой — это высокая четкость, полная детализация изображения и яркие цвета.
Технология Nanocell выводит телевизоры на новый уровень чистоты цвета, глубокого контраста и точной передачи картинки с любого места. Технология OLED — это телевизоры последнего поколения с инновационной матрицей на основе пикселей, которые сами себя подсвечивают. В итоге имеется цветовая палитра в более чем миллиард оттенков, безупречный черный цвет и великолепная акустика.
Если же родного звука недостаточно, то современные акустические системы от LG, которые можно получить в подарок, дополнят изображение высокого класса мощным и глубоким звуком.
Приятно получить в свое распоряжение не только современный, умный и стильный телевизор, но и лаконичный, сильный акустический компонент. А совершать покупки с подарочным сертификатом в два раза приятнее.
Информацию о моделях телевизоров, участвующих в акции, можно получить у промо-персонала на местах продаж техники LG или на сайте в разделе «Акции».
Зарегистрировать свою покупку можно в следующих точках Узбекистана:
Ташкент:
- Яккасарайский р-н, ул. Бабура, 6, ТРК Next, фирменный магазин LG Electronics;
- ул. Кичик халка йули, 57, ТЦ Mercato, авторизованный сервисный центр LG Electronics
ориентир: бывшая фабрика «Малика»;
- ТЦ «Тошкент савдо маркази»
ориентир: магазин S7;
- сеть магазинов MEDIAPARK;
- сеть магазинов GoodZone;
Самарканд:
- ул. М. Улугбека, 9, магазин LG Electronics
ориентир: городская почта;
- ул. Буюк ипак йули, 28, магазин TADA
ориентир: сервисный центр LG;
- ул. Почтовая, 32, магазин LG Beston;
- ул. Буюк ипак йули, 3, магазин LG;
Бухара:
- ул. Хавзинав, 21, магазин LG IKEYA;
- ул. Ибн Сино, 34, фирменный магазин LG Electronics
Ориентир: магазин «Эдем»;
- ул. С. Мурадова, рынок «Колхозный», торговые ряды бытовой техники;
Навои:
- ул. Галабашох, ТЦ Yangi Hayot;
- ул. И. Каримова, 97Б, магазин Royal
ориентир: напротив «Тижорат бозори»;
Фергана:
- ул. Сайилгох, 42, фирменный магазин LG Electronics
ориентир: кафе Emirates;
- ул. А. Навои, 3А, магазин Ishonch Сredit;
Наманган:
- ул. Навои, 31, супермаркет «Исфархон»
ориентир: бывший ЦУМ;
- ул. Навои, 76, магазин LG CHIGO;
Андижан:
- ул. Машраба, 26Б, магазин LG Electronics
ориентир: теннисный корт;
- ул. А. Темура, 16, магазин LG Mebel
ориентир: автовокзал;
Нукус:
- ул. Палуаниязова, 14, фирменный магазин LG
ориентир: около АР3;
- ул. Ота Жолы, 14, Центральный рынок, торговые ряды бытовой техники.
На правах рекламы.