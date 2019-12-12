Продолжается грандиозная акция от компании LG Electronics. Стать ее участником можно купив телевизор с диагональю от 43″ и зарегистрировав свою покупку.

Став обладателем безупречного телевизора OLED, можно получить возможность объединить великолепие качественной картинки с невероятной глубиной и мощностью звука с саундбаром от LG.

Покупка телевизоров Nanocell и Ultra HD не только может сделать на шаг ближе к сертификату номиналом в 100 тысяч сумов, но и даст возможность выиграть акустическую систему. Модель Full HD — это сертификат на 50 тысяч сумов, которые можно потратить в сети магазинов Korzinka.uz и Makro.

Телевизоры LG любой модели откроют зрителям новый мир, где цвета на экране отображаются такими, какие они есть в реальной жизни, а качество звука позволит что-то услышать по-новому. Базовые модели Full HD и Ultra HD с LED-подсветкой — это высокая четкость, полная детализация изображения и яркие цвета.





Технология Nanocell выводит телевизоры на новый уровень чистоты цвета, глубокого контраста и точной передачи картинки с любого места. Технология OLED — это телевизоры последнего поколения с инновационной матрицей на основе пикселей, которые сами себя подсвечивают. В итоге имеется цветовая палитра в более чем миллиард оттенков, безупречный черный цвет и великолепная акустика.

Если же родного звука недостаточно, то современные акустические системы от LG, которые можно получить в подарок, дополнят изображение высокого класса мощным и глубоким звуком.

Приятно получить в свое распоряжение не только современный, умный и стильный телевизор, но и лаконичный, сильный акустический компонент. А совершать покупки с подарочным сертификатом в два раза приятнее.

Информацию о моделях телевизоров, участвующих в акции, можно получить у промо-персонала на местах продаж техники LG или на сайте в разделе «Акции».

Зарегистрировать свою покупку можно в следующих точках Узбекистана:

Ташкент:

Яккасарайский р-н, ул. Бабура, 6, ТРК Next, фирменный магазин LG Electronics;

ул. Кичик халка йули, 57, ТЦ Mercato, авторизованный сервисный центр LG Electronics

ориентир: бывшая фабрика «Малика»;

ориентир: бывшая фабрика «Малика»; ТЦ «Тошкент савдо маркази»

ориентир: магазин S7;

ориентир: магазин S7; сеть магазинов MEDIAPARK;

сеть магазинов GoodZone;

Самарканд:

ул. М. Улугбека, 9, магазин LG Electronics

ориентир: городская почта;

ориентир: городская почта; ул. Буюк ипак йули, 28, магазин TADA

ориентир: сервисный центр LG;

ориентир: сервисный центр LG; ул. Почтовая, 32, магазин LG Beston;

ул. Буюк ипак йули, 3, магазин LG;

Бухара:

ул. Хавзинав, 21, магазин LG IKEYA;

ул. Ибн Сино, 34, фирменный магазин LG Electronics

Ориентир: магазин «Эдем»;

Ориентир: магазин «Эдем»; ул. С. Мурадова, рынок «Колхозный», торговые ряды бытовой техники;

Навои:

ул. Галабашох, ТЦ Yangi Hayot;

ул. И. Каримова, 97Б, магазин Royal

ориентир: напротив «Тижорат бозори»;

Фергана:

ул. Сайилгох, 42, фирменный магазин LG Electronics

ориентир: кафе Emirates;

ориентир: кафе Emirates; ул. А. Навои, 3А, магазин Ishonch Сredit;

Наманган:

ул. Навои, 31, супермаркет «Исфархон»

ориентир: бывший ЦУМ;

ориентир: бывший ЦУМ; ул. Навои, 76, магазин LG CHIGO;

Андижан:

ул. Машраба, 26Б, магазин LG Electronics

ориентир: теннисный корт;

ориентир: теннисный корт; ул. А. Темура, 16, магазин LG Mebel

ориентир: автовокзал;

Нукус:

ул. Палуаниязова, 14, фирменный магазин LG

ориентир: около АР3;

ориентир: около АР3; ул. Ота Жолы, 14, Центральный рынок, торговые ряды бытовой техники.

На правах рекламы.