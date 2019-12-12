Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 декабря в рамках программы технического сотрудничества утвердил четыре национальных проекта для реализации в 2020—2021 годах в Узбекистане на общую сумму более 1 млн евро.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, проекты направлены на наращивание технического потенциала и человеческих ресурсов, развитие ядерной инфраструктуры, укрепление ядерной и радиационной безопасности объектов мирного использования ядерной энергии страны.

От узбекской стороны исполнителями проектов выступают Агентство «Узатом», Государственный комитет промышленной безопасности, Институт ядерной физики, Национальный университет Узбекистана, Самаркандский государственный университет и Ташкентский городской онкологический диспансер.

Программа технического сотрудничества МАГАТЭ предусматривает укрепление ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ядерно-физических установок Узбекистана, развитие и внедрение современных ядерных технологий в медицине и других отраслях народного хозяйства, а также распространение ядерных знаний.

Миссия МАГАТЭ, как ожидается, посетит Узбекистан в 2020 году для проверки ядерной инфраструктуры.