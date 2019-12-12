Утром 12 декабря началось досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По данным генерального консульства Узбекистана во Владивостоке, во временном вахтовом городке компании Renaissance Heavy Industries в Свободненском районе Амурской области к 12:00 по местному времени проголосовали свыше 600 граждан Узбекистана.

Избирательный участок при генконсульстве №14 прикреплен к Домбрабадскому избирательному округу №144 и расположен по адресу: Владивосток, улица Верхнепортовая, д. 46.

Граждане Узбекистана, относящиеся к этому избирательному участку, смогут досрочно голосовать в вахтовом городке Renaissance Heavy Industries до 15 декабря, а 17−18 декабря — по адресу: Приморский край, Михайловский район, село Дубки, компании «Эста Констракшен», Временный вахтовый городок. Участки будут работать с 9:00 до 18:00.