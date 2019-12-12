Новый порядок обеспечения населения жильем за счет ипотечных кредитов «на основе рыночных принципов» утвердил указом от 28 ноября президент Узбекистана.

В соответствии с новым порядком Министерство финансов размещает в банках денежные средства на рыночных условиях сроком на 15 лет. Банки, в свою очередь, будут предоставлять населению ипотеку за счет этих и собственных средств.

Ипотечные кредиты будут предоставляться по рыночной ставке с установлением предельной суммы кредита на одного заемщика и предоставлением ему права самостоятельного выбора места и площади жилья.

Ипотечные кредиты в рамках нового порядка предоставляются на приобретение квартир, реализуемых на первичном рынке жилья на следующих условиях:

в сельской местности — в размере, не превышающем 90% расчетной стоимости жилья, сроком на 15 лет и с первоначальным взносом в размере не менее 10% от стоимости приобретаемой квартиры.

в городах — в размере, не превышающем 80% расчетной стоимости жилья, сроком на 15 лет и с первоначальным взносом в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры.

При этом расчетная стоимость жилья ежегодно определяется Министерством финансов совместно с Министерством экономики и промышленности и Министерством строительства с учетом среднерыночной стоимости одного квадратного метра квартиры в соответствующем регионе и минимальной нормы площади для двух- и трехкомнатных квартир.

В случае, если стоимость приобретаемой квартиры превысит ее расчетную стоимость, оставшуюся часть стоимости заемщик выплатит из собственных средств. При снижении ставки рефинансирования Центрального банка размер процентов по ипотеке банков и средствам Минфина соразмерно уменьшится, а в случае ее повышения — останется неизменным.

Отдельным лицам, в том числе с низким уровнем дохода и нуждающимся в улучшении жилищных условий, будут выплачивать субсидии за счет средств государственного бюджета на компенсацию части первоначального взноса и/или процентов по ипотеке. На субсидии имеют право также трудовые мигранты, «особо отличившиеся молодые семьи», женщины в трудном социальном положении, военнослужащие Министерства обороны и Национальной гвардии и сотрудники органов внутренних дел.

Субсидии выплачиваются:

в сельской местности — на компенсацию расходов, связанных с оплатой процентов по ипотечному кредиту в течение первых пяти лет, в части, превышающей 10%.

в городах — на компенсацию расходов, связанных с оплатой части первоначального взноса в размере 10% от расчетной стоимости жилья, и процентов по кредиту в течение первых пяти лет — в части, превышающей 12% в Ташкенте, а также 10% — в городах областей и Каракалпакстана.

Заявление на получение субсидий с 1 марта можно будет подать через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг.

Новый порядок ипотечного кредитования вводится в сельской местности на территориях, прилегающих к городам и административным центрам районов Андижанской, Бухарской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областей. Кроме того, он будет действовать в Ташкенте, городах регионов и Каракалпакстана.

Согласно документу, в 2020 году планируется построить многоквартирные дома в сельской местности на 4000 квартир стоимостью 820 млрд сумов, в городах — на 13750 квартир стоимостью 4,5 трлн сумов. Количество лиц, охваченных субсидиями, как ожидается, на селе составит 2400 человек, в городах — 10800 человек. Ресурсы, выделенные коммерческим банкам для кредитования населения составят 4,3 трлн сумов, из них для сел — 738 млрд сумов, для городов — 3,5 трлн сумов.

В сельской местности при реализации нового порядка многоквартирные дома будут строить в форме макромассивов, включающих не менее 200 квартир. Предприятия, которые будут строить дома, определятся по итогам конкурсных торгов, им земельные участки предоставят безвозмездно без проведения электронного аукциона.

В городах земельные участки для строительства будут реализовать платно через E-IJRO AUKSION. В обоих случаях строить дома предприятия должны будут за счет собственных средств и кредитов.

Земельные участки для строительства выбирают хокимияты по согласованию с Агентством урбанизации при Министерстве экономики и промышленности, Министерством строительства, Узгидрометом и Госкомгеодезкадастра. Для строительства могут предоставлять пустующие земельные участки, не входящие в категорию орошаемых земель сельхозназначения и лесного фонда, в густонаселенных районах.

Указом образована Республиканская комиссия по внедрению нового порядка строительства и реализации жилья на основе рыночных принципов, ее возглавил министр экономики и промышленности Ботир Ходжаев.