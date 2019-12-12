Руководитель пресс-службы Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) Даврон Файзиев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» рассказал о положительных сторонах букмекерской деятельности.

Как мы сообщали ранее, президент Шавкат Мирзиёев подписал указ, разрешающий открытие в стране с 2021 года букмекерских контор.

По словам Даврона Файзиева, у многих возникают вопросы и сомнения по поводу влияния букмекерских контор на результаты матчей.

«Могу сказать одно — раз это практикует Англия, раз это очень распространено в Англии, то не стоит сомневаться в честности этих компаний, потому что англичане — очень консервативный народ, особенно в плане своих традиций. А футбол — одна из традиций англичан. Они родоначальники футбола и очень тщательно отбирают новшества, даже те, которые рекомендуют ФИФА или УЕФА», — сказал он.

Руководитель пресс-службы АФУ отметил, что букмекерские компании также спонсируют многие сильные клубы. Со временем легализация букмекерства должна повлиять на конкурентноспособность отечественных клубов.

«Сейчас в чемпионате Узбекистана отрыв лидеров от средних клубов составляет очень много очков. Наши клубы сейчас не имеют таких сильных спонсоров, чтобы конкурировать с такими клубами, как „Пахтакор“ или „Локомотив“. Я думаю, что нескоро, через несколько лет, но с помощью этих букмекерских компаний в наш футбол вольются новые средства, которые будут направлены в развитие футбола», — сказал Даврон Файзиев.

В первую очередь в рамках внедрения букмекерской деятельности будет формироваться законодательная база.

«В дальнейшем начнут изучать бизнес-планы [букмекерских] компаний, которые претендуют на деятельность в Узбекистане. Тем самым на протяжении года будут отбираться компании, которые полностью смогут гарантировать выполнение требований, которые ставит государство», — сообщил он.

По мнению Даврона Файзиева, Узбекистан теряет многое, запрещая букмекерскую деятельность.