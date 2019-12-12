В Узбекистане большое внимание уделяется установлению взаимовыгодных отношений с международными финансовыми институтами, что позволяет в будущем финансировать инвестиционные проекты. На этом пути «Агробанк» также продолжает работать в тесном сотрудничестве с зарубежными финансовыми институтами.

В результате эффективных переговоров «Агробанк» привлек первый в своей деятельности синдицированный кредит международного рынка на сумму 60 млн евро и 13,5 млн долларов США. Данные кредиты предоставляются для общих корпоративных целей и финансирования торговых соглашений клиентов «Агробанка».





В этом процессе ведущими организаторами сделки являются два крупных банка России — «Транскапиталбанк» и «Промсвязьбанк». Помимо них в соглашении также приняли участие банк «Уралсиб», «Алтынбанк» (дочерняя компания China CITIC Bank Corporation Limited), «Новикомбанк», Всероссийский банк развития регионов, «Беларусбанк» (Беларусь), Международный банк Азербайджана (Азербайджанская Республика), АО. BARS, Sentcrkbank, Jay and Ti Bank и VUZ-Banks.

Данный кредит является первым синдицированным кредитом в деятельности «Агробанка», составленный по законодательству России.

Синдицированные кредиты — это кредиты, которые предоставляются группой банков в рамках одного кредитного соглашения, что позволяет распределить между ними как сумму кредита, так и риски, связанные с его предоставлением. Синдицированное кредитование позволяет разрешить противоречие между потребностями заемщика в крупных кредитных ресурсах и невозможностью их предоставления отдельно взятым банком. Это может быть из-за ограниченности ресурсов, несоответствия сроков их нахождения в обороте банка сроку требуемого кредита, наличия у банка ограничений по риску вложений в одного заемщика.

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