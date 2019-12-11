Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 декабря провел совещание по результативности реформирования предприятий с участием государства.

Как сообщила пресс-служба главы государства, сегодня большая часть из 2819 предприятий с госдолей работает «на основе устаревших методов, неэффективно, в результате чего они не способны даже выплачивать дивиденды». Президент подверг эту ситуацию резкой критике.

«Мы сохраняем присутствие государства даже в тех сферах, в которых на это нет никакой надобности. Все еще не произошло заметных сдвигов в повышении эффективности управления и деятельности государственных предприятий, передаче их функций частному сектору», — сказал он.

Для решения новых задач в этой сфере организованы рабочие группы во главе с премьер-министром, его заместителей и советников по вопросам реформирования или ликвидации, сохранения госприсутствия или передачи частному сектору предприятий.

В частности, будет рассмотрена работа 140 предприятий в сфере информационных технологий, 1573 территориальных предприятий коммунальной сферы, строительства и обслуживания, 137 предприятий в сфере геологии, металлургии и финансов, 49 предприятий легкой промышленности, машиностроения и электротехники, 449 предприятий социальной сферы, туризма и фармацевтики, 42 предприятий энергетики, 330 предприятий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности и 99 предприятий в промышленных зонах.

В месячный срок поручено провести полную инвентаризацию каждого предприятия, проанализировать их рентабельность, текущие мощности и перспективы, а также разработать по ним конкретные планы и предложения на 2020 год.

Президент указал, что многие компании «буксуют» в вопросах финансовой отчетности, внутреннего контроля и аудита, привлечения независимых членов в правление. Он поручил ускорить внедрение корпоративного управления в этих компаниях, а также реформировать 32 крупных предприятия базовых отраслей.

На каждом предприятии должны быть разработаны и соблюдаться ключевые показатели эффективности — KPI (Key Performance Indicators), отмечается в сообщении.

Глава страны дал указания открыть в Министерстве транспорта проектный офис и привлечь частный сектор к предприятиям транспортной сферы. Он подчеркнул, что необходимо кардинально обновить подходы к приватизации и перейти в этой сфере к системе, соответствующей требованиям рыночной экономики системе.