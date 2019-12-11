Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга (Россия) во вторник приговорил 11 фигурантов дела о теракте в метро города в апреле 2017 года к наказанию в виде лишения свободы от 19 лет до пожизненного заключения. Никто из обвиняемых не признал вину, защита просила оправдать их, сообщило издание «Бумага».

3 апреля 2017 года в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате погибли 16 человек, включая смертника, больше 100 пострадали. Обвинение считает, что взрыв совершил 22-летний уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, который в тот день принес в метро два самодельных взрывных устройства. Бомбу, обнаруженную на станции «Площадь Восстания», успели обезвредить. Третье взрывное устройство, по версии следствия, он передал сообщникам.

Суд приговорил Аброра Азимова, также уроженца Кыргызстана, который считается организатором теракта, к пожизненному заключению. Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 28 лет в колонии строго режима, Ибрагимжон Эрматов — 27 лет в колонии строго режима, Содик Ортиков — 22 года в колонии строго режима, Дилмурод Муидинов, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов — по 20 лет в колонии строгого режима, Шохиста Каримова — 20 лет в колонии общего режима, Сайфилла Хакимов и Бахром Эргашев — 19 лет в колонии строго режима. Все они также оштрафованы на сумму от 500 до 800 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск метрополитена на сумму 695 тысяч рублей.

Заказчиком теракта обвинение назвало Сирожжиддина Мухтарова, также уроженца Кыргызстана. В материала дела отмечается, что он в 2013 году создал в Сирии террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад», куда попал и Джалилов, а второй руководитель организации — Бобиржон Махбубов — обучал новичков.

По версии следствия, Аброр Азимов переводил деньги смертнику, созванивался с ним, чтобы проинструктировать перед взрывом. На заседаниях Азимов отрицал свою причастность к теракту и говорил, что дал признательные показания под пытками. Обвинение настаивало, что два года назад он начал активно готовиться к теракту и завербовал своих соседей по общежитию в Московской области Шохисту Каримову и Содика Ортикова.

Цель теракта, как утверждает обвинение, — отвлечь Россию от военной помощи Сирии. Защита утверждает, что мотивы преступления окончательно не установлены.