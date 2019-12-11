Новые возможности доставки по высоким международным стандартам, которыми пользуются сотни тысяч клиентов во многих странах мира, теперь доступны и в Узбекистане. Глобальная почтово-логистическая группа компаний Meest презентует сервис доставки онлайн-покупок myMeest.

«Презентация представлена на очень простом доступном языке. Это было сделано для того, чтобы люди поняли, что у нас есть user friendly продукт. А что касается вопросов типа „как это заказать?“ — тут все очень просто! Со временем станет еще проще, так как продукт развивается и модернизируется», — поделился впечатлениями Олег Пастушкин, директор по развитию глобальной почтово-логистической компании Meest, после презентации нового для Узбекистана сервиса myMeest.





Основное преимущество myMeest — профессиональные услуги по консолидации и проверке товара. myMeest — отличная возможность доставить покупки из крупных иностранных интернет-магазинов, откуда ранее это было невозможно либо дорого. Теперь стали доступны товары почти всех известных брендов одежды, таких как Zara, GAP, Intimissimi, Uniqlo, Massimo Dutti, ASOS, Reserved, Bershka, H&M, электроники из eBay, Amazon, Media Markt и многих других онлайн магазинов Европы, США и Китая.





Как это работает?

Чтобы воспользоваться доставкой от myMeest, нужно пройти семь простых шагов:

Зарегистрироваться в персональном кабинете на сайте myMeest и получить свой персональный ID-номер. Зарегистрироваться на выбранном сайте интернет-магазина, совершить и оплатить покупки. Во время совершения покупки возле имени или фамилии покупателя указать ID-номер, полученный в кабинете myMeest. А в форму c адресом покупателя ввести адрес слада Meest в той стране, где совершается покупка. Получить трек-номер заказа от онлайн-магазина и зарегистрировать его в личном кабинете myMeest. Получить в личном кабинете оповещение о прибытии покупки на склад myMeest и оформить доставку. Отслеживать посылку с помощью номера декларации (трек-номера), который автоматически присваивается в личном кабинете. Дождаться SMS-уведомления о прибытии посылки и получить ее у курьера.





Марта Янкив, маркетинг-директор Meest Global: «По состоянию на ноябрь 2019 года мы наиболее доступные по тарифам на рынке Узбекистана в сфере доставки из-за рубежа, и наша цель на будущее — удерживать эти позиции. Свою главную миссию мы продолжаем и в Узбекистане благодаря онлайн-сервису myMeest, с которым легко доставлять онлайн-покупки с интернет-магазинов Европы, США и Китая. Meest — на украинском языке означает — «мост» — мы строим мосты между странами. Когда-то мы открылись в Канаде, и, отправляя посылки, строили мосты между разными странами и Украиной. Но со временем наша первая миссия переросла в более глобальную. Теперь мы строим «мосты» между другими странами, связывая людей. Иначе говоря, ломаем границы для шопинга и доставки".

myMeest в Узбекистане

myMeest — служба доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов США, Европы и Китая, которая предоставляет услуги по консолидации, проверке, возврату и выкупу товара.





Сколько стоит доставка?

Стоимость доставки зависит от страны, из которой отправляется посылка, ее веса и местоположения получателя в Узбекистане.

Например, доставка посылки из Китая весом 2 кг до Ташкента обойдется в $20 из расчета $8,5 за 1 кг и $3 за посылку.

Стоимость доставки такой же посылки со склада в США составит $18.

Получить подробную информацию о доставке и ознакомиться с тарифами на доставку из разных стран можно на сайте uz.mymeest.com





Meest. История успеха

Meest — это международная группа компаний, которая предоставляет почтово-логистические услуги в более чем 30 странах мира: США, Канада, Австралия, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Греция, Португалия, Украина, Чехия, Польша, Китай, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Израиль и другие.

Meest Group была основана как Meest Corporation Inc. в Канаде (Торонто) в 1989 году. Позже она трансформировалась в большую почтово-логистическую компанию Meest Group. За 30 лет компании удалось создать прочный фундамент и заручится доверием потребителей и партнеров в десятках стран.

Основные принципы компании:

близость к потребителю;

легкость получения;

доступная цена услуг;

постоянное внедрение новейших технологий в е-commerce и почтовую логистику.

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