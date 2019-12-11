С 5 ноября по всему Узбекистану проходит масштабное роад-шоу, приуроченное к подписной кампании SPO АО «Кварц». Сбор заявок инвесторов на покупку акций одного из ведущих производителей стекла Узбекистана АО «Кварц» стартовал уже 10 октября. В прошлом году завод успешно разместил на РФБ «Тошкент» более 5% своих ценных бумаг. В этом году государство намерено реализовать еще 5% акций предприятия «Кварц» через SPO.

6 декабря в Ташкенте состоялась очередная сессия роад-шоу с участием представителей Агентства по управлению государственными активами Узбекистана и Республиканской фондовой биржи «Тошкент». Егор Романюк — вице-президент АО «Фридом Финанс» (Казахстан) выступил с докладом о перспективах развития фондового рынка страны и инвестициях в акции «Кварц».





Инициатором SPO стал основной акционер предприятия «Кварц» — государство в лице Агентства по управлению государственными активами.

Одним из организаторов размещения выступает инвестиционный посредник Freedom Finance, который занимается продвижением и продажами акций завода для инвесторов. Любой желающий может заключить договор с брокерской компанией и стать совладельцем прибыльного стекольного производства.

Стабильность работы «Кварц» обеспечена местом на рынке: предприятие является отечественным производителем листового стекла, как бесцветного, так и с оттенками. Завод обеспечивает до 50% потребностей экономики Узбекистана в стеклянных бутылках, более 60% потребностей в строительном стекле и более чем 95% — по стеклянным банкам.

Краткосрочные перспективы повышения выручки и прибыли завода связаны с ростом цен на выпускаемую продукцию. Долгосрочные перспективы связаны со строительством новой линии по производству листового стекла мощностью более 20 млн кв.м в год — почти в три раза больше, чем сейчас.





Жители Узбекистана уже заработали на акциях предприятия «Кварц» в 2018 году. Акции принесли инвесторам более 100% годовых от средневзвешенной цены первичного размещения: к концу 2018 года их стоимость выросла на 83%, а дивиденды по ним составили 27%.





Приобрести акции АО «Кварц» могут юридические и физические лица, а также иностранные инвесторы.

Встречи с инвесторами (Road-show), проводимые специалистами Freedom Finance при поддержке Агентства по управлению государственными активами, помогут населению разобраться в возможностях заработка на ценных бумагах и понять специфику работы фондового рынка. Слушателями этих сессий станут более 10 тысяч человек в 15 городах Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Карши, Бухара, Навои, Нукус, Фергана, Андижан, Наманган, Зарафшан, Джизак, Коканд, Алмалык, Бекабад, Ургенч. С графиком роад-шоу можно ознакомиться по ссылке или по номеру 1135. Участие бесплатное.

Инвесторы — граждане Республики Узбекистан, подавшие заявки на участие в SPO АО «Кварц» до 20 декабря через ИП ООО Freedom Finance, получат возможность выиграть двухкомнатную квартиру в жилом комплексе комфорт класса Parkent Plaza в Ташкенте.





Подробную информацию об акциях АО «Кварц» и розыгрыше квартиры можно получить по короткому номеру 1135 (звонок бесплатный со всех операторов связи) и по ссылке.

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