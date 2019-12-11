5 декабря в ходе переговоров AKFA Group и итальянской компании STM Technologies S.r.l. был заключен договор на поставку производственно-технологического оборудования по выпуску базальтовой ваты.





STM Technologies S.r.l. является одной из ведущих компаний в мире по поставке, вводу в эксплуатацию и наладке производственных линий. Обладая 25-летним опытом и более 100 проектами в области установки оборудования на пяти континентах, технологические системы STM гарантируют готовую продукцию в соответствии с мировыми отраслевыми стандартами (EN, ASTM), все больше и больше используемой в современном строительном бизнесе.

Благодаря этому группа компаний AKFA планирует запустить в Узбекистане полный цикл автоматизированной линии производства мощностью до 6 млн кв.м. базальтовой ваты в год, что будет соответствовать строгим требованиям экологической безопасности.





Производственная площадь будет расположена на более чем 24 тысячах кв.м территории бывшего завода ТАПОиЧ. В производственный процесс будут вовлечены опытные специалисты из зарубежных стран, а также появится более 150 новых рабочих мест.

Базальтовая вата — современное и наиболее оптимальное решение для теплоизоляции стен, крыш, пола, фундамента, трубопроводов жилых и производственных помещений. Ею также утепляют фасады, промышленное оборудование и любые другие виды строительных конструкций.

Базальтовая вата, которая будет выпускаться в рамках проекта, обладает высокой коррозийной и химической стойкостью. Кроме того, базальт отличается низкой теплопроводностью, высокой прочностью при низких температурах и долговечностью. Эти характеристики делают его практически единственным пригодным для дорожного и жилищного строительства материалом. Срок эксплуатации базальтовой ваты достигает 70 лет.

Запуск нового завода, многолетний опыт работы в строительстве, высокоэффективная технологическая линия, специальная сырьевая база и удачное географическое расположение позволят AKFA Insulation стать надежным поставщиком и партнером для строительной индустрии не только в Узбекистане, но и Центральной Азии.

В ходе ознакомления с процессом строительства делового центра Olmazor Business City в Алмазарском районе Ташкента президент Шавкат Мирзиёев прокомментировал ситуацию на рынке строительных материалов в Узбекистане:

«Необходимо увеличить число домов, сделать жилье доступнее за счет экономии ресурсов. Для этого следует расширить производство строительных материалов, базальтового волокна, сделать так, чтобы они дошли до каждого региона».

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