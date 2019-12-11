Досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные кенгаши, которые состоятся 22 декабря, начнется в 9:00 12 декабря и завершится в 18:00 18 декабря.

Как сообщил на брифинге 10 декабря заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Махмуд Истамов, к досрочному голосованию в стране подготовлены 10,2 тысячи избирательных участков, а в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Узбекистана за рубежом — 55 (список участков доступен на сайте Министерства иностранных дел).

По состоянию на 9 декабря число избирателей, включенных в единый список избирателей, составляет свыше 20,529 миллиона человек. Из них 18,739 миллиона (91,3%) прикреплены к избирательным участкам в Узбекистане и 1,79 миллиона (8,7%) — за границей.

Для досрочного голосования в стране подготовлены более 936 тысяч бюллетеней, что составляет 5% от общего числа избирателей. сообщил он.

Право голосовать досрочно имеют избиратели, которые не могут находиться в месте проживания в день выборов. Для досрочного голосования избирателю нужно обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о том, что он не может быть в день выборов на своем участке (по причине отпуска, командировки и другим). При этом не нужно предоставлять документы, подтверждающие причину отсутствия.

Получив избирательный бюллетень, избиратель в присутствии не менее двух членов участковой комиссии должен расписаться в получении бюллетеня в списке избирателей. Затем нужно заполнить бюллетень в специально оборудованной кабине или комнате для тайного голосования. Заполненный бюллетень оставляется в закрытом конверте, который будет храниться в сейфе участковой комиссии. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии и подписью голосующего.

Процесс проверки списка избирателей завершился 8 декабря. «Избиратели могут посетить избирательные участки, расположенные в районе их проживания, ознакомиться со списками избирателей и уточнить, есть ли их данные в списке избирателей, и правильно ли они введены», — сказал Махмуд Истамов.