Последние три года по инициативе и под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева осуществляются широкомасштабные реформы во всех сферах жизни государства и общества, в том числе в сфере экономики, что создает благоприятные условия для быстрого роста страхового рынка.

Активно участвуя в развитии сферы страхования и выполняя возложенные на компанию задачи, определенные в постановлениях президента, направленных на содействие и стимулирование экспорта и расширение механизмов финансирования и страховой защиты экспортной деятельности, национальная страховая компания «Узбекинвест» демонстрирует положительную динамику и устойчивый рост основных показателей деятельности.

5 декабря Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (США) официально объявило о повышении рейтинга финансовой устойчивости национальной страховой компании «Узбекинвест» с уровня B1 до уровня Ba3 с прогнозом «Стабильный».

Таким образом, «Узбекинвест» стала первой компанией банковско-финансового сектора Узбекистана, которой присвоен Международный рейтинг финансовой устойчивости Ba3 со стороны Международного рейтингового агентства Moody’s.

«Рейтинг финансовой устойчивости страховой компании „Узбекинвест“ повышен до уровня Ba3, прогноз „Стабильный“. Рейтинг подкреплен сильной позицией группы на национальном страховом рынке Узбекистана и ее высокой капитализацией в отношении страховых рисков. Повышение рейтинга до уровня Ba3 отражает усиление управления компанией», — сообщается в официальном пресс-релизе Moody’s Investors Service, опубликованном 5 декабря штаб-квартирой агентства в Нью-Йорке.

Повышение международного рейтинга Moody’s до уровня Ba3, который свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности и низком уровне рисков компании «Узбекинвест», создает условия для ее активного выхода на международные рынки перестрахования и расширения страховой поддержки узбекских экспортеров, а также зарубежных компаний инвестирующих в Узбекистан.

По итогам деятельности за 11 месяцев 2019 года «Узбекинвест» укрепила позицию ведущей компании на отечественном страховом рынке. Обеспечен валовый сбор страховых премий в размере 272 млрд сумов с ростом на 176% к аналогичному периоду прошлого года. Из них сбор в сегменте корпоративных клиентов составил 230 млрд сумов (рост 175%), в сегменте физических лиц 42 млрд сумов (рост в 2,1 раза). При этом клиентская база компании выросла на 151% и составила 509,2 тысячи юридических и физических лиц.

Национальным экспортерам товаров и услуг была предоставлена страховая защита в размере 866 млн долларов США, в то время как за весь 2018 год данный показатель составил 9 млн долларов США.

Инвестиционный портфель компании в указанный период увеличился на 115% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 891 млрд сумов. Из них 324 млрд сумов размещены в коммерческие банки в виде депозитных денежных средств, а 549 млрд сумов инвестированы в акции крупных коммерческих структур.

За 11 месяцев 2019 года было рассмотрено 10684 страховых претензий и обеспечена выплата страховых возмещений в размере 20,2 млрд сумов, в том числе национальным экспортерам выплачено 66,9 тысяч долларов США.

Национальная страхования компания «Узбекинвест» продолжит активную деятельность по реализации задач, определенных президентом Шавкатом Мирзиёевым на совещании, посвященном вопросам развития страхового рынка, состоявшемся 10 июля.

В частности, компанией поставлены цели и задачи по дальнейшему развитию и росту услуг по страхованию экспорта, разработке и внедрению инновационных страховых продуктов исходя из потребностей населения и субъектов бизнеса, кардинальному расширению онлайн-страхования и внедрения современных информационных технологий, предоставлению надежной страховой защиты личным и имущественным интересам страхователей.

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