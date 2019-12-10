С 1 июля 2020 года в Узбекистане предлагается отменить порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории страны на срок визового или безвизового режима, но не более 30 дней.

Это предусмотрено проектом указа президента о повышении эффективности реформ в сфере туризма, который представлен на общественное обсуждение до 24 декабря. Документ разработан Государственным комитетом по развитию туризма.

С 1 июля следующего года намечено внедрение единой системы учета туристского сбора, предусматривающей упрощение его оплаты, в том числе через национальные мобильные платежные приложения и международные платежные системы. Контроль за пребыванием иностранцев на территории страны и своевременностью их выезда будет осуществляться путем проверки оплаты туристского сбора.

Во всех контрольно-пропускных пунктах должны быть созданы пункты по обмену валют и приему оплаты туристского сбора.

Планируется также привлечь субъекты предпринимательства к оказанию услуг по перевозке пассажиров и грузов между пограничными пропускными пунктами Узбекистана и соседних стран.

О планах кардинального упрощения системы регистрации туристов с нового года в интервью «Газете.uz» в августе рассказывал вице-премьер Азиз Абдухакимов. «Хотим перенести все это на систему границы. Ты въехал по билету, прошел границу, считай ты уже зарегистрирован», — отмечал он, комментируя принятый тогда указ президента.

Проектом указа с 1 января услуги гидов (гидов-переводчиков), экскурсоводов и инструкторов-проводников предлагается приравнять к видам деятельности (услуг, работ), по которым выдаются временные трудовые удостоверения самозанятым гражданам.

Для развития археологического туризма намечено создание экспедиционных программ по археологии (участие туристов в археологических раскопках и разведках) на базе археологических парков и временных летних полевых лагерей. Будет изучена возможность развития туристских услуг на территории россыпных месторождений золота.

В целях развития туризма для людей с инвалидностью (инклюзивный туризм) предложена организация отдельной общественной организации, которая будет заниматься организацией путешествий по стране для лиц с инвалидностью и пропагандой инклюзивного туризма.

До лета должен быть принят план мероприятий по созданию удобств для беспрепятственного передвижения людей с инвалидностью на объектах культурного наследия, авто- и железнодорожных вокзалах, а также в аэропортах.

В 2020 году запланировано принять практические меры по увеличению количества аллей и бульваров в городах для организации досуга с привлечением частных инвесторов.

Проектом предлагается пересмотреть тарифные условия для местных и иностранных авиакомпаний с обеспечением равных (недискриминационных) тарифных условий в отношении использования авиационной инфраструктуры и недопущение взимания дополнительных платежей.

К апрелю планируется разработать проект изменений в Воздушный кодекс, предусматривающих установление механизмов оптимизации стоимости авиаперевозок путем использования невозвратных и безбагажных тарифов.

До 1 января 2023 года отечественных и зарубежных юридических лиц предлагается освободить от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) при ввозе авиационного топлива и горюче-смазочных материалов, а также сырья для подготовки авиационного топлива и ГСМ.

До 1 июля 2020 года во всех международных аэропортах страны предлагается открыть магазины беспошлинной торговли (Duty Free) на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Кроме того, международным аэропортам в течение следующего года планируется передать прилегающие земельные участки в радиусе 1 км, но не менее 5 га, для создания инфраструктуры: автомобильных стоянок, кафе, ресторанов, минибанков, гостиниц и других объектов, в том числе на условиях ГЧП.