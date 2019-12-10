Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 9 декабря приняли проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Первое чтение законопроекта прошло 26 ноября, депутаты тогда приняли документ с концептуальной точки зрения. После этого проект обсуждался и дорабатывался во фракциях всех политических партий, комитетах Законодательной палаты, а также несколько раз — на заседаниях рабочей группы. Всего на обсуждениях высказано более 500 предложений и мнений. В проект внесено свыше 70 редакционных и концептуальных поправок.

Налоговый кодекс в новой редакции приобретает статус документа прямого действия с максимальным сокращением в нем отсылочных норм и подзаконных актов, отмечается в сообщении.

В кодексе определены ставки по всем видам налогов (за исключением акцизного налога, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами).

Документ включил ряд норм, направленных на максимальное упрощение применения норм налогового законодательства, устранение противоречий и коллизий, усиление защиты прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков путем совершенствования форм и механизмов налогового контроля, в том числе за счет широкого внедрения информационных технологий. В частности, предлагается новый порядок налогового контроля — камеральная проверка, выездная проверка и налоговый аудит.

Внедряется программа риска-анализа. В соответствии с ней все действующие хозяйствующие субъекты на основе определенных критериев, по мере опасности, автоматически разделяются на три сегмента (зеленая, желтая, красная дорожки):

предприятиям с низкой степенью опасности (зеленая дорожка) не будут назначаться налоговые проверки;

предприятиям со средним уровнем опасности (желтая дорожка) будут назначаться только камеральные проверки и предоставляться возможность для исправления ошибок в своем отчете. По отношению к ним не будут применяться финансовые и административные штрафы;

предприятиям с высокой степенью опасности (красная дорожка), где выявлены случаи уклонения от уплаты налогов, фальсификации бухгалтерских документов и счет-фактур, будут назначаться налоговые аудиторские проверки. Такие предприятия будут находиться под постоянным контролем.

По мнению разработчиков закона, такие меры позволят обеспечить прозрачность налогового контроля и предотвратить возможные случаи коррупции.

В документе определены права и полномочия налогоплательщиков и налоговых органов. Количество видов налоговых проверок сокращено с 13 до 3.

В кодекс включен механизм своевременного возврата суммы излишне уплаченного налога и зачета (возврата) суммы излишне взысканного налога. Это значит, что налоговый орган будет уплачивать пени налогоплательщику за каждый просроченный день возврата суммы налога.

Для иностранных туристов вводится возврат НДС по принципу Tax free. Отменяется уплата НДС при безвозмездной передаче имущества (услуг).

Снижается ставка единого социального платежа с 25% до 12% для государственных предприятий с долей государства в уставном фонде 50% и более.

В кодексе предусматривается, что налоговые органы смогут приостанавливать операции налогоплательщика по банковским счет-фактурам сроком не более 30 дней.

Для налогообложения вводится новая норма по учету всех соглашений и других экономических отношений, в которые вступает налогоплательщик, исходя из его реального экономического положения, вне зависимости от формы их юридического оформления.

Пересмотрен порядок применения финансовых санкций по отношению к субъектам предпринимательства, совершивших налоговое правонарушение.

Уточнен порядок досудебного рассмотрения налоговых споров — предусматривается внедрение обязательного проведения досудебного обсуждения налоговых споров.

Государственному налоговому комитету дано полномочие по предоставлению отсрочки и рассрочки уплаты налогов крупными предприятиями. По остальным налогоплательщикам этим будут заниматься областные кенгаши народных депутатов на основе заключения территориального финансового и налогового органа.

Как уточнила пресс-служба ГНК, выводимые из Налогового кодекса платежи (госпошлины, сборы за право продажи отдельных видов товаров (алкогольная продукция) и бонус для недропользователей), не являющиеся налогами, будут в законах «О государственной пошлине» и «О недрах».