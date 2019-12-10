Двадцать пятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 14 декабря. Соответствующее постановление принял кенгаш верхней палаты парламента на заседании под председательством главы Сената Танзилы Нарбаевой 10 декабря.

Как сообщила пресс-служба Сената, на пленарном заседании будут рассмотрены законы «О Налоговом кодексе Республики Узбекистан», «О государственной пошлине», «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», «О специальных экономических зонах», «О Национальной гвардии Республики Узбекистан» и «О дошкольном образовании и воспитании».

Члены Сената обсудят законы о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием системы нотариата и деятельности отдельных госорганов.

Будет рассмотрен вопрос об изменении границы Термезского района и расширении границы города Термеза Сурхандарьинской области.

Сенаторы заслушают информацию министра юстиции о состоянии нормотворческой деятельности госорганов и организаций, а также отчет хокима Навоийской области о развитии территорий и деятельности местных кенгашей народных депутатов.

Кроме того, они рассмотрят результаты парламентского запроса в Кабинет Министров о проблемах, связанных со сбросом сточных вод в водные объекты.