Вокалистка популярной шведской музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон 9 декабря скончалась на 62-м году жизни, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на менеджера группы.

В 2002 году у Фредрикссон была диагностирована опухоль головного мозга, она перенесла операцию, за которой последовал долгий период реабилитации. Несмотря на тяжелые последствия для здоровья, певица продолжила работу. В 2016 году врачи рекомендовали ей прекратить гастроли, и она последовала их совету.

Дебютный альбом Roxette — дуэта Фредрикссон и музыканта и композитора Пера Гессле — был выпущен в 1986 году и получил название «Pearls of passion». Он принес группе мировую известность.

Всего дискография группы включает 9 студийных альбомов, 46 синглов, 8 видеоальбомов и 13 сборников. Среди самых популярных песен Roxette — «It must have been love», «Listen to your heart», «Sleeping in my car», «Crash! Boom! Bang!» и другие.