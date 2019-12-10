Более 200 домохозяйств по улице Саади Сирожиддинова Яккасарайского района Ташкента получат по три урны для сортировки перерабатываемых (пластик, металл и бумага), неперерабатываемых и разлагаемых отходов. Для них также организуют сбор опасных отходов (бытовая и организационная техника, лампочки и батарейки).

Эксперимент реализуется по инициативе хокимията Ташкента, Программы развития ООН и предприятия «Махсустранс» в рамках проекта ПРООН «Содействие в развитии эффективного государственного управления и цифровой трансформации».

3 декабря в школе №144 было организовано собрание жителей махалли «Мукимий», в которой будет проводиться эксперимент. Жителям объяснили, зачем сортировать мусор и как правильно это делать.

Как рассказала «Газете.uz» консультант проекта, психолог Раисия Таджибаева, контейнеры для раздельного сбора планируется раздать уже на этой неделе. На их приобретение «Махсустранс» выделил более 177 млн сумов за счет кредитных средств Азиатского банка развития.

Волонтеры готовят контейнеры для раздельного сбора ТБО. Фото: Аскар Якубов / ПРООН.

Первый заместитель генерального директора «Махсустранс» Шерзод Каттаходжаев рассказал, что автомобили предприятия будут вывозить по одному из видов мусора в определенные дни недели. Перерабатываемые отходы будут отправляться на вторичную сортировку и далее на мусороперерабатывающие заводы.

«Пока конкретных предприятий-переработчиков, участвующих в проекта нет, но мы открыты для сотрудничества и предложений», — сказал Шерзод Каттаходжаев.

Он добавил, что сбор опасных отходов будет осуществляться в специальном отсеке контейнеров для стекла, которые будут установлены по улице Саади Сирожиддинова. Отходы будут направлены на стеклоперерабатывающие заводы. Бытовую технику будут утилизировать совместно с проектом «Подари шанс природе» на предприятии «Узвторцветмет».

Шерзод Каттаходжаев подчеркнул, что жители других махаллей также могут привозить опасные отходы и стеклотару в махаллю «Мукимий».

«Мы хотим посчитать экономический эффект от раздельного сбора и предоставить все данные в открытом доступе для населения, — отметил он. — А также расходы, связанные с дополнительным вывозом сортированного мусора. Мы планируем направить полученную прибыль на покупку новых контейнеров».

Заместителя председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Хабибуллы Хусанова сообщил, что предприятий по переработке батареек в Узбекистане нет. Был изучен опыт зарубежных стран. Пока такие отходы планируется собирать и хранить.

В следующем году урны для сбора батареек будут установлены в каждом мусоросборочном пункте. Сейчас утверждается образец контейнера для приема этих опасных отходов, сказал Хабибулла Хусанов.

Как говорится в сообщении проекта ПРООН, в основе эксперимента заложена идея формирования грамотного и осознанного отношения к проблеме бытовых отходов и ответственного отношения к экологии путем сбережения ресурсов и повышения доли используемого вторичного сырья.

Цель проекта — применить современные поведенческие методы управления в решении социально значимых проблем и побудить граждан приносить пользу обществу.

Раисия Таджибаева рассказала, что перед стартом проекта проводилось исследование с целью определить готовность людей сортировать мусор. Кроме того, велись замеры объема производимых твердых бытовых отходов.

Опрос жителей на выбранном для эксперимента участке показал высокую готовность к сортировке ТБО. Лишь 12,4% респондентов ответили, что не собираются этого делать. 74% опрошенных верят, что после окончания проекта жители улицы продолжат сортировать отходы, и ситуация со сбором и вывозом мусора улучшится.

По итогам эксперимента будет проведен повторный анализ. Ожидается, что доля жителей, не планирующих сортировать мусор, уменьшится. Например, 77,8% респондентов, не сортирующих мусор сейчас, сообщили, что готовы к раздельному выносу мусора, если контейнеры будут установлены близко к дому.

Другие проекты

По словам Хабибуллы Хусанова, до конца года Госкомэкологии совместно с проектом Hashar Week планирует установить пункт приема сортированных отходов рядом со станцией метро «Буюк ипак йули».

«У нас [будет] современный пункт приема. Одна комната с компьютером, вайфаем, интернетом. Шкаф для обмена книгами. Качели и скамейка будут на улице. Все очень красиво. Кондиционер. Это не такой приемный пункт, как везде. Аккуратное чистое место», — сказал Хабибулла Хусанов.

В настоящее время ведутся переговоры с частными перерабатывающими компаниями, чтобы расширить сеть пунктов приема в Ташкенте, а затем и в других регионах страны.

Госкомэкологии совместно с Hashar Week также разрабатывают сайт и мобильное приложение, где пользователи смогут знакомиться с информацией о сортировке и переработке, локациях ближайших пунктов приема и перерабатывающих заводов.

Хабибулла Хусанов отметил, что проект направлен на повышение мотивации населения к раздельному сбору мусора. Планируется, что в пунктах приема граждане смогут получить магнитную карту. За сданный мусор на карту будут начисляться баллы, эквивалентные определенной сумме денег. Ведутся переговоры с Центральным банком, чтобы проработать механизм прямого поступления средств на банковские карты.

Хабибулла Хусанов подчеркнул, что сортировка мусора сократит расходы организаций по санитарной очистке. Сейчас вывоз ТБО на полигоны связан с большим расходом топлива. Сэкономленные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры.

«Населению невыгодно будет не сортировать мусор. А в дальнейшем „Махсустранс“ будет вывозить только неперерабатываемый мусор», — сказал он.

Замглавы Госкомэкологии сообщил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предложила комитету начать проект по раздельному сбору мусора в школах Ташкента. Это соответствует концепции развития экологического образования в стране. По словам Раисии Таджибаевой, такой проект, возможно, будет запущен в школе №144. Сейчас ученикам старших классов разъясняют, зачем сортировать мусор.

Поэтапно внедрить систему раздельного сбора ТБО планируется и в дошкольных образовательных организациях и вузах. Вырученные со сдачи сортированного мусора средства учебные заведения смогут тратить на свои нужды.

«Зеленый дом и офис»

Hashar Week реализует проект «Зеленый офис». Это программа по раздельному сбору мусора, к которой уже подключены около 10 организаций по городу, работающих в различных сферах. Цель проекта — повысить ответственность бизнеса в вопросах экологии.

Образцы офисных контейнеров для раздельного сбора ТБО. Фото: Hashar Week.

Автор проекта Hashar Week Суна Парк рассказала «Газете.uz», что подключение к «Зеленому офису» — платная услуга. Предприятия оплачивают вывоз мусора. Деньги от продажи вторичного сырья поступают в специальный фонд. Средства фонда будут направлены на оплату сданного населением сортированного мусора в рамках других проектов.

«Зеленый дом» в одном из столичных ЖК. Фото: Hashar Week.

По проекту «Зеленый дом» Hashar Week планирует устанавливать станции для раздельного приема мусора на охраняемых территориях многоквартирных домов и проводить образовательные мероприятия среди населения.

Ежегодно в Узбекистане производится более 9 миллионов тонн твердых бытовых отходов. По словам Хабибуллы Хусанова, в стране действуют 220 мусороперерабатывающих заводов. За 2018 год они переработали 1,37 миллиона тонн мусора.

Согласно Стратегии по обращению с ТБО до 2028 года, в 2025 году уровень переработки должен составить 25%, а к 2028 году — 60% производимых в стране отходов.