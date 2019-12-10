На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, передало РИА Новости. СМИ сообщают, что бывший градоначальник умер в Мюнхене, где ему должны были сделать операцию на сердце.

Юрий Лужков — выпускник Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина по специальности «инженер-механик» (1958 год). С 1974 года работал в Министерстве химической промышленности. В 1987-м стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома и председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома).

В 1990 году Юрия Лужкова выдвинули на пост председателя Мосгорисполкома, а в июне 1991-го он стал вице-мэром Москвы. Уже через месяц он занял пост премьера городского правительства Москвы, образованного на основе Мосгорисполкома.

6 июня 1992 года Борис Ельцин назначил Лужкова мэром Москвы и главой администрации столицы. Лужков переизбирался градоначальником в июне 1996 года, декабре 1999-го и декабре 2003-го. В 2010 году он досрочно сложил полномочия.