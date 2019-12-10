Раскачать ритм своей жизни можно с музыкальной аудиосистемой от LG — X-Boom OK99. Это достаточно массивная модель — высотой почти в 1 м и весом в 46 кг. Но ее удобно перемещать благодаря встроенной в корпус ручке и специальными колесиками.





Это небольшое чудо техники поможет легко устроить яркую и незабываемую вечеринку и почувствовать себя настоящим диджеем, благодаря функции Pro DJ. С ней можно создавать разнообразные звуковые эффекты, включать скретчинг, повторять определенные части дорожки и делать другие крутые и музыкальные вещи, просто крутя колесико регулятора. На выходе миксы звучат хорошо, переходы между дорожками отличаются плавностью, а ритмы разных композиций легко синхронизируются друг с другом. Звук получается объемным и внушительным благодаря чистому и громкому биту. К системе можно подключить сразу три носителя, а это значит, что для смены музыкального формата не придется делать паузу — просто нужно вставить композиции в список воспроизведения.

Если гости не против застольных песен, то функция «Караоке» — это именно то, что нужно. Одно нажатие кнопки — и заглушается оригинальный вокал песни, оставляя только мелодию трека. Можно менять тональность, подстраивая ее под свой голос, можно менять и голос, подстраивая его под композицию — для этого в LG X-Boom OK99 продуманы 18 звуковых эффектов. Помимо этого, мини-система подключается к совместимому телевизору LG без проводов, что прибавит звучания в любимый фильм или музыкальный клип.





Яркая деталь аудиосистемы — светомузыка, которая меняется в соответствии с ритмом музыки, а вот фоновая подсветка Rear Lighting Show окрашивает стену, пол или любую другую поверхность разнообразными цветами. В аудиосистеме продумано несколько вариантов подсветки, а с помощью контроллера Party Accelerator можно создавать настоящую зажигательную вечеринку в стиле Disco.

Приобрести аудиосистему LG X-Boom OK99, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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