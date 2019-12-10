Некоторые владельцы ПВХ-окон задаются вопросом, почему иногда наблюдается конденсат на стеклах. Компания IMZO рассказывает о причинах появления конденсата и возможных решениях.

Чаще всего конденсат накапливается по утрам и при холоде за окном. Это происходит из-за резкого перепада температуры внутри помещения и снаружи. Бывают и ситуации, когда во всех помещениях на окнах не наблюдается конденсата, а в одном он присутствует постоянно. Иногда он может скапливаться на подоконнике.

Ниже описаны причины, почему «плачут» пластиковые окна, и даны практические советы по их устранению.

Первая причина — однокамерный стеклопакет

Это не означает, что однокамерные стеклопакеты плохие. Это означает, что чем меньше расстояние между внутренним и наружным стеклом, тем больше окно подвержено возникновению конденсата в холодное время года. Поэтому двухкамерные стеклопакеты в этом случае имеют преимущество.

Вторая причина — подоконником перекрыта батарея

Батарея, которая перекрыта подоконником, нарушает нормальную циркуляцию теплого воздуха. Поэтому окно должным образом не подогревается. Для устранения этой проблемы необходимо либо сократить глубину подоконника, либо вынести батарею. Не исключается вариант какой-либо альтернативы батарее, которая бы обогревала стекло.

Третья причина — плохая вентиляция помещения

Вентиляционные решетки могут быть забиты пылью, которая препятствует всасыванию влажного воздуха, и он остается в помещении. Для решения этой проблемы надо прочистить или заменить решетки. Если с ними все в порядке, то стоит посмотреть, в порядке ли сама вентиляционная труба.





Четвертая причина — цветы на окнах

Цветы на окнах также могут быть причиной запотевания окон, так как они выделяют жидкость. Эта жидкость оседает на поверхности стекла, и как результат возникает конденсат. Решается эта проблема просто — достаточно убрать с подоконника цветы.

Пятая причина — пластиковые окна не переведены в зимний режим

На летнем режиме теплоизоляция ниже, чем на зимнем. Поэтому внутренняя сторона стекла пластикового окна больше охлаждается. Нужно просто перевести окно в зимний режим, и проблема исчезнет.

Шестая причина — помещение проветривается менее десяти минут в день

Независимо от типов окон помещение нужно обязательно проветривать. Режим микропроветривания специально для этого и создан, нужно только воспользоваться им.





Главная рекомендация — нужно выбирать окна от IMZO. Квалифицированные сотрудники грамотно установят окно и расскажут, как избежать эффекта «плачущих» окон.

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