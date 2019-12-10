Несмотря на прогресс в борьбе с нищетой, голодом и болезнями, в мире усиливается неравенство. Об этом свидетельствуют многочисленные акции протеста, которые происходят во многих странах, сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на новый доклад Программы развития ООН (ПРООН) о человеческом развитии.

Разрыв в базовом уровне жизни миллионов сокращается, но в то же время новые формы неравенства проявляются в сфере образования и доступа к технологиям. На благополучие людей также влияет изменение климата, говорится в сообщении.

По мнению экспертов ПРООН, если не принять меры, то «пропасть, разделяющая разные слои населения и страны, расширится до масштабов, которых мир не видел со времен промышленной революции».

«Люди выходят на улицы по разным причинам: это может быть стоимость билета на поезд, цена на бензин, требования политических свобод, стремление к справедливости и правосудию. Это новое лицо неравенства», — говорит руководитель ПРООН Ахим Штайнер.

«То, что раньше считалось „дополнительным плюсом“, например, учеба в университете или широкополосный интернет, приобретает все большую важность, а люди, не имеющие этих возможностей, лишены необходимого „трамплина“, чтобы преуспеть в будущем», — отмечает один из авторов доклада Педро Консейсау.

В странах с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала число людей, имеющих возможность пользоваться стационарным широкополосным интернетом, растет в 15 раз быстрее, чем в странах с низким уровнем, отмечается в сообщении.

ПРООН рекомендует правительствам пересмотреть программы в области образования и обеспечения социальной защищенности. Эксперты призывают государства вкладывать средства в образование, здравоохранение и питание подрастающего поколения. Такие инвестиции помогают человеку обрести почву под ногами и способствуют повышению уровня его доходов и его продуктивности на рынке труда, напоминают эксперты.

В ПРООН отмечают, что в странах с наибольшей производительностью, доходы распределяются более равномерно, что обеспечивается за счет поддержки профсоюзов, обеспечения минимальной заработной платы, мер социальной защиты, а также более широкой представленности женщин на рынке труда.

В докладе также отмечается роль налогообложения, которое имеет прямую связь с выделением госсредств на здравоохранение, образование и развитие «зеленой» экономики.