Узбекистан и Иран возобновили регулярное авиасообщение, приостановленное в середине 2016 года. Авиакомпания Zagros Airlines 9 декабря выполнила первый полет по маршруту «Тегеран-Ташкент-Тегеран» на лайнере Airbus A320−214. Пассажиров рейса в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова ждала торжественная встреча с музыкой и угощениями.

Фото: Пресс-служба Минтранса.

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана, полеты по данному маршруту будут выполняться один раз в неделю. Позже их частоту планируется увеличить до двух раз в неделю.





Фото: Пресс-служба Минтранса.

«Возобновление регулярных полетов между Узбекистаном и Ираном придаст импульс дальнейшему развитию сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах», — отметили в Минтрансе.

Агентство гражданской авиации при Минтрансе выдало Zagros Airlines эксплуатационное разрешение на выполнение полетов между Тегераном и Ташкентом в ноябре. Сообщалось, что рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A320, а также McDonnell Douglas MD-82 и MD-83.