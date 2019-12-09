С 10 декабря погоду по территории Узбекистана будет определять высотный циклон, сместившейся с районов Кавказа через Каспийское море, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Во вторник местами пройдут небольшие дожди, по северу — осадки (дождь, снег). Температурный фон по большей части территории будет относительно теплым и составит ночью +2…+7 градусов, днем — +12…+17 градусов. По северу уже будет наблюдаться понижение температуры ночью от -3 градусов до +2 градусов, днем до +3…+8 градусов.

11 декабря, с вторжением холодного воздуха с районов Кавказа, осадки ожидаются местами более интенсивные. 12−14 декабря неустойчивый характер погоды сохранится, возможны небольшие осадки. Лишь по северо-западным районам ожидается погода без осадков.

С влиянием прохладного антициклона температура воздуха в эти дни постепенно понизится ночью до 0…+3 градусов, днем — до +8…+11 градусов, и будет близка к среднемноголетним значениям, отметили синоптики.