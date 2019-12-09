Презентация обновленного издания Красной книги Узбекистана прошла 6 декабря в Институте ботаники, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Книга выпускается в двух томах, где собраны основные сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах флоры и фауны. Первый том содержит информацию о растительном мире страны, во второй — занесены представители животного мира.

В Красную книгу по растительному миру вошли 314 видов растений (в издании от 2009 года — 324). Кроме того, в список внесены 15 новых видов, а число видов категории 0 («вероятно исчезнувшие») сократилось с 19 до 10. У 157 видов изменился статус.

По данным ученых, из книги исключены камнеломка болотная, ллойдия поздняя, меч-трава Мартиуса, купальница алтайская, аконит круглолистный, аллохруза таджикистанская, шафран алатавский и другие. Ареал части из них в основном расположен в других странах, а некоторые — распространены достаточно широко и не находятся под угрозой исчезновения, отмечается в сообщении.

В издание по животному миру включено 30 видов млекопитающих (с подвидами — 32), 52 вида птиц, 21 вид пресмыкающихся, 17 видов рыб (с подвидами — 18), 3 вида кольчатых червей, 14 видов моллюсков и 66 видов членистоногих.

На сегодня Институт ботаники также подготовил четыре региональных кадастров с полным перечнем растений, которые произрастают на определенной территории. Два выпуска уже опубликованы. Всего планируется выпустить 12 отдельных изданий по 12 областям страны.

Первое издание Красной книги Узбекистана было опубликовано в 1984 году. Следующие редакции выходили в 1998, 2006 и 2009 годах. Новое издание стало пятым по счету.