7 декабря во Дворце международных форумов «Узбекистан» прошло торжественное собрание в честь 27-й годовщины принятия Конституции страны. Президент Шавкат Мирзиёев выступил с речью и поздравил узбекистанцев с праздником. Затем собрание продолжилось концертом. Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов подготовил фоторепортаж с мероприятия.

Официальные лица

Премьер-министр Абдулла Арипов.

Руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.

Командующий Национальной гвардией Баходир Тошматов.

Министр обороны Баходир Курбанов.

Председатель Службы государственной безопасности Абдусалом Азизов.

Первый заместитель командующего Национальной гвардией Ботир Турсунов.

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев.

Первый заместитель премьер-министра — министр транспорта Ачилбай Раматов.

Советник президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями Турсинхан Худайбергенов.

Советник президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабар Абдувахитов.

Первый заместитель советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Кахрамон Куранбаев.

Заместитель советника президента Галина Саидова.

Председатель Верховного суда Козимджан Камилов.

Вице-премьер по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов.

Передний ряд (слева направо): Козимджан Камилов, Ботир Турсунов, Баходир Курбанов, Пулат Бобожонов, Абдусалом Азизов.

Председатель Союза писателей Сирожиддин Саййид (слева) и директор Национального центра по правам человека Акмаль Саидов.

Концерт



