Первый зарубежный филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открылся в Ташкенте в понедельник.

В церемонии открытия участвовали министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, советник президента — ректор Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) Абдужаббор Абдувахитов, профессора и преподаватели МГИМО и УМЭД.





Фото: Анвар Ильясов / ИА «Дунё».

«Мы все являемся свидетелями мировой практики того, что некоторые государства, не обладающие никакими ресурсами, вырвались в число мировых экономических и финансовых центров. За счет чего? Прежде всего, за счет инвестирования в человеческий капитал. Именно с этой целью мы создаем филиал МГИМО в Узбекистане», — сказал в своем выступлении Абдулазиз Камилов.

Глава МИДа отметил, что сегодня «невозможно заниматься политикой только ради политики». «Политика в итоге должна иметь какой-то конкретный практический выход — это привлечение инвестиций, современных высоких технологий. И в этом плане на выпускников филиала МГИМО в Узбекистане возлагаются большие надежды», — подчеркнул он.

Соглашение о создании филиала МГИМО в Узбекистане было подписано в ходе переговоров президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и России Владимира Путина в Ташкенте осенью прошлого года.





Анвар Ильясов / ИА «Дунё».

Филиал начал работу в сетевой форме на базе УМЭД в сентябре. Всего было принято 88 студентов по направления «Бизнес-информатика» (бакалавриат и магистратура) и «Юриспруденция» (магистратура).

Обучение построено по модульном принципу (длительность курсов — две-три недели). Курсы читают профессора МГИМО.