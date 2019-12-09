6 декабря, в канун празднования 27-й годовщины Дня Конституции Республики Узбекистан, в Навои состоялось торжественное открытие регионального филиала международной юридической фирмы GRATA International. В церемонии открытия приняли участие представители хокимията Навоийской области, органов юстиции, адвокатуры, СЭЗ «Навои», государственных, частных и совместных предприятий, осуществляющих деятельность в Навоийской и соседних областях, а также сотрудники Ташкентского офиса и Навоийского регионального филиала GRATA International.





В ходе церемонии открытия с приветственной речью выступили хоким Навоийской области Кобул Турсунов, начальник управления юстиции Навоийской области Шерзод Бахронов и управляющий партнер GRATA International Узбекистан Баходыр Жаббаров.





«Сегодня в Навои пришла крупная юридическая фирма, которая оказывает практическую помощь нашим субъектам предпринимательства, в частности, иностранным. Многие из вас хорошо знают данную юридическую компанию, по нашим данным эта компания присутствует в более чем 20 странах мира. Думаем, что открытие филиала данной юридической компании в Навои предоставит нашим местным и иностранным предпринимателям возможность получения качественного юридического сопровождения их деятельности, что также поспособствует дальнейшему развитию предпринимательства в нашей области» — отметил хоким Навоийской области Кобул Турсунов.





В ходе церемонии открытия гостям была предоставлена возможность ознакомиться с офисными помещениями филиала GRATA International в Навои. Также был продемонстрирован видеоролик о международной юридической фирме GRATA International, проведена презентация по наиболее актуальным вопросам в сфере законодательства об иностранных инвестициях, налогового законодательства и судебной системы. В ходе церемонии открытия были продемонстрированы возможности получения юридических консультаций в режиме реального времени путем подключения через систему видеоконференций юристов ташкентского, петербургского и других офисов GRATA International.





Одной из основных задач регионального филиала является юридическое сопровождение деятельности национальных и иностранных компаний, ведущих предпринимательскую деятельность в Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях. Более того, открытие регионального филиала GRATA International в Навои предоставит субъектам предпринимательства Навоийской и соседних областей доступ к высококачественным юридическим услугам в странах присутствия GRATA International.





GRATA International — это глобальная сеть независимых юридических фирм, объединенных единым брендом и являющихся одними из ведущих в своей юрисдикции.

Клиенты GRATA International могут получить качественные услуги по 8 отраслям и 15 специализациям.

Юридическая фирма GRATA International представлена в следующих юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Беларусь (Минск), Грузия (Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, Нур-Султан и другие), Кыргызстан (Бишкек), Молдова (Кишинев), Монголия (Улан-Батор), Таджикистан (Душанбе), Россия (Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург), Узбекистан (Ташкент, Навои), Украина (Киев) и Швейцария (Цюрих).

А также организованы представительства в Великобритании (Лондон), США (Нью-Йорк), Китае (Пекин, Гонконг), ОАЭ (Дубаи), Турции (Стамбул), России (Казань), Туркменистане (Ашхабад).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−24−22

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