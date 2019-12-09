Почти в каждой третьей стране мира менее 5% людей в возрасте 15 лет и старше участвуют в программах образования и обучения, следует из нового доклада ЮНЕСКО. В нем содержатся данные, представленные 159 странами.

Взрослые с ограниченными возможностями, пожилые люди, беженцы и мигранты, группы меньшинств и другие находящиеся в неблагоприятном положении слои общества особенно недостаточно представлены в программах обучения взрослых и лишены необходимого доступа к возможностям обучения на протяжении всей жизни, говорится на сайте организации.

«Мы настоятельно призываем правительства и международное сообщество объединить усилия и принять меры для обеспечения того, чтобы никто — независимо от того, кто он, где он проживает или с какими проблемами сталкивается — не остался в стороне в том, что касается всеобщего права на образование», — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Несмотря на низкий уровень участия взрослых в образовательных программах в целом, более половины стран-респондентов (57% из 152 стран, представивших информацию по этому вопросу) сообщили об увеличении общего уровня участия в программах обучения и образования взрослых с 2015 по 2018 годы. В странах с низким уровнем дохода отмечен наибольший рост участия (73%), затем следуют страны с уровнем дохода ниже среднего (61%) и страны с уровнем дохода выше среднего (62%).

С 2015 года участие женщин в программах обучению и образованию взрослых (ООВ) возросло в 59% стран-респондентов, однако в других регионах мира девушки и женщины по-прежнему не имеют доступа к образованию, особенно к программам профессиональной подготовки. Имея ограниченные навыки и низкие шансы найти работу, эти женщины не могут в достаточной степени участвовать в общественной жизни, что приводит к экономическим потерям для их стран, отмечается в сообщении.

Согласно докладу, за последние десять лет расходы на обучение и образование взрослых не достигли достаточного уровня не только в странах с низким уровнем дохода, но и в странах с уровнем дохода ниже среднего и в странах с высоким уровнем дохода. Около 20% государств-членов сообщили, что тратят менее 0,5% от своего бюджета на эти цели, а 14% стран — менее 1%.

В докладе подчеркивается необходимость увеличения национальных инвестиций в ООВ, снижения затрат на участие в соответствующих программах, повышения осведомленности о преимуществах обучения взрослых, а также улучшения сбора и мониторинга данных, особенно в отношении групп, находящихся в неблагоприятном положении.